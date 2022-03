Mina Al Hammani, sobre el éxito de 'Elite': 'He necesitado ayuda terapéutica'

Mina Al Hammani, una de las protagonistas de 'Elite', analiza cómo ha cambiado su vida desde el estreno de la serie de Neflix, seguida en cinco noventa países y por más de veinte millones de espectadores. De hecho, es la décima ficción más vista de la plataforma digital en todo el mundo a lo largo de este 2019. Tras pasar un mes fuera de España para desconectar y recargar pilas, Mina El Hammani ha reaparecido públicamente esta semana en Madrid. Lo ha hecho en la entrega de Premios MIM, donde se ha reencontrado con varios compañeros de ‘Élite’, como Miguel Bernardeau, premiado esa noche como 'joven talento' y acompañado también por Aitana. La actriz española con raíces marroquíes, que interpreta a Nadia en la ficción juvenil, ha confesado a Hola.com cómo le ha afectado a su día a día el 'boom' de la citada serie.

Estamos en una noche de celebración para la televisión

Estoy encantada, muy feliz. He estado un tiempo en Londres y he desconectado de todo esto. Entonces, volver a reencontrarme con mi gente… Tengo unas ganas de ver a Miguel Bernardeau…

¿Has ido a Londres por trabajo o por vacaciones y necesitad mental?

Por vacaciones, mentalmente y por ocio. Lo necesitaba. He hecho todo lo que me ha dado la gana y me lo he pasado estupendamente. Además, he ido con Sergio Momo, que está en la tercera temporada de Élite. Era un riesgo, aunque nos conocíamos, y nos hemos llevado muy bien.

¿Tomaste la decisión sin pensar demasiado?

Sí, un mes a ver qué pasa. Llevamos un rollo parecido. Nos gusta mucho la música africana, el R&B, el hip hop y dijimos de irnos a Londres.

¿Puedes avanzarnos algo de la nueva temporada de ‘Élite’?

La tercera va a ser muy terrenal. Con terrenal me refiero a humano, a personas. Vamos a conectar realmente. Ya hemos conectado con el público en la primera y la segunda temporada, pero creo que la tercera… Vais a tener que coger bastante los pañuelos de papel.

¿Cómo estás viviendo el 'boom' de la serie?

Como una montaña rusa, básicamente. Ha sido la mayor de mi felicidad desde que el día que me comunicaron que me daban este personaje y también el mayor respeto que puedo llegara a tener cuando sale la serie. Al final, te ven en ciento noventa países.

¿Llevas bien la popularidad?

La llevo bien, pero sí que es cierto que he dejado de hacer cosas cuando estoy sola. No cuando estoy con amigos, sino cuando estoy sola porque me siento bastante vulnerable.

¿Por ejemplo?

Ya no voy en metro sola. Me gusta ponerme mis cascos e ir con la música. Yo estoy encantada de que hacerme fotos, pero, si alguien te pide una, ya te lo pide todo el vagón. Son temas que estoy empezando a gestionar ahora, pero es complicado.

¿Te ha costado asimilarlo?

Claro.

Algunos de tus compañeros han necesitado ayuda terapéutica e ir al psicólogo. ¿Tú has recurrido a esta ayuda?

Por supuesto. Claro que sí. El tema de la ansiedad hay que hablarlo siempre: con el público, con los medios.

A raíz de 'Élite'

Claro. En mi caso, ha sido a raíz de 'Élite'.

¿Tan grande ha sido la ansiedad que has pasado?

Sí, claro. Hay un documental en Netflix que te cuenta muy bien qué es la ansiedad.

Hace un par de semanas se armó cierto revuelo en las redes con una foto en la que besabas a Danna Paola

¡Ay, ay! Me parece absurdo que, en esta época, me dé un beso con una amiga mía… No hay que decir ni sí ni no… No es una cuestión de opinar, es una cuestión de derrochar amor hacia una persona u otra. Y a Danna Paola, que nadie me la toque, que yo la amo con locura.

Danna dice que se da besos con sus amigas

Yo me doy besos con mi madre en la boca y no, por eso, hay incesto. He visto muchos artículos a raíz de esa foto que no he entendido, pero bueno…

No se conoce nada de tu vida sentimental. ¿Estás soltera?

Estoy feliz.

¿No quieres compartir esa parcela?

No. No te voy a decir ni sí ni no.

¿Te gustan las Navidades?

Pues sí… No sé.

Viniendo de una familia marroquí, ¿las celebras?

Yo nunca he celebrado las Navidades.

