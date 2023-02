¿Conoce la novia de Brad Pitt a los hijos del actor?

Desde que Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su divorcio en 2016, no teníamos conocimiento oficial de que ninguno de los dos hubiesen rehecho su vida sentimental, sin embargo parece que la relación del actor con Ines de Ramon avanza con paso firme. Las primeras fotos de la pareja salieron a la luz el pasado mes de noviembre, entonces no se hablaba de nada serio, simplemente se estaban conociendo. No obstante, a medida que pasa el tiempo, su historia de amor se está afianzando, tanto, que incluso una fuente cercana al actor asegura que su novia ya conoce a la mayoría de los hijos del actor.

"La relación con Ines va en serio", confirma un allegado del actor al diario británico Daily Mail. Brad señala que ha sido "un gran apoyo para Inés" después de que esta se separara a mediados del año pasado de su ex Paul Wesley, conocido actor de la serie Crónicas vampíricas. Al parecer, al ganador de un Oscar por Érase una vez en... Hollywood no le importa lo más mínimo lo que opine su ex Angelina Jolie sobre su nueva relación. Han trascurrido ya más de seis años desde que la expareja se divorciara, pero aún continúan su ardua batalla en los tribunales por la custodia de sus hijos.

La citada fuente ha revelado que Brad le presentó a Ines a "la mayoría de" sus seis hijos que comparte con Jolie -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne-, aunque no ha especificado quienes de todos ellos conocen a la diseñadora de joyas que ocupa el corazón de Brad Pitt. Ambos han sido una fuente de apoyo mutuo después de sus respectivos divorcios. Paul Wesley pidió oficialmente el divorcio el pasado 17 de febrero, cinco meses después de que un portavoz confirmara su separación. "La decisión de separarse es mutua y se produjo hace cinco meses. Piden privacidad en este momento', declaró su representante. La pareja puso fin a su relación después de cuatro años de matrimonio en el que afortunadamente no tuvieron hijos en común, lo que habría alargado el proceso, como le ha sucedido a Pitt y después de seis años sigue sin resolverse.

"La relación de Angelina y Brad fue un desastre y es todo lo contrario con Ines. Ella no hace drama y es muy discreta", añade la fuente, que revela que el protagonista de Bullet Train tampoco está preocupado por cómo se lo esté tomando el exmarido de su novia, Paul Wesley, que comenzó a salir con la modelo Natalie Zuckerberg casi al mismo tiempo que se hizo pública la relación de Brad e Ines. "A Brad no le importa lo que Paul piense de él, ni de que esté saliendo con Ines", compartió la fuente.

Las primeras imágenes de la pareja se tomaron en noviembre durante el concierto que Bono, líder de U2, ofreció en Los Ángeles. A mediados de diciembre, Ines acompañó a su chico a la fiesta de estreno en Los Ángeles de su última película, Babylon y tampoco faltó a la fiesta del 59 cumpleaños de su novio el día 18 de diciembre. "Se nota que ella le hace feliz", confesó a People un invitado a esa fiesta. Semanas después la pareja quiso celebrar el Año Nuevo con una romántica escapada al Cabo San Lucas, en México, donde pudimos ver las imágenes más cómplices de la pareja.

Brad Pitt e Ines de Ramon no pudieron pasar juntos el Día de los Enamorados, ya que Pitt se encuentra inmerso en el rodaje de su nueva película con George Clooney, Wolves, en Nueva York. Pero eso no impidió que tuviera un romántico detalle con su chica. Ines fue fotografiada a la salida de su trabajo con una gran sonrisa y un enorme ramo de peonías rosas. "Brad e Ines están saliendo oficialmente ahora, realmente disfrutan de la compañía del otro y se lo están pasando muy bien en las primeras etapas de una relación temprana, pero aún se están conociendo", señaló una fuente a Us Weekly el mes pasado. No obstante, es ahora, tres meses después de ver sus primeras imágenes juntos, cuando podemos afirmar que su noviazgo va en serio.

