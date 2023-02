Descubre 'La ley de Lidia Pöet' y conoce a Matilda de Angelis, protagonista de la serie que triunfa en Netflix

Las series de época están de moda ya que al público le encanta transportarse a otros momentos históricos para vivir otras vidas. En el catálogo de Netflix las hay de todo tipo y argumento desde Los Bridgerton a Las combatientes, a las que ahora se les acaba de sumar La ley de Lidia Poët. Se trata de una ficción basada en un personaje real ambientada en la ciudad italiana de Turín a finales del siglo XIX. Esta producción narra la historia de la primera mujer abogado de Italia y la lucha que mantuvo para ser reconocida como tal en una profesión reservada exclusivamente a los hombres.

Quién es quién en 'Berlín', el esperado 'spin off' de 'La casa de papel'

VER GALERÍA

¿Cómo ver 'Caleidoscopio? Esta es el orden correcto para que no te pierdas ningún detalle de la nueva serie de Netflix

Lidia Poët es una joven estudiante de derecho a la que una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Turín declara como ilegítima para poder inscribirse en el Colegio de Abogados y ejercer esta profesión por el simple hecho de ser mujer. Ese es el punto donde comienza la serie y, también, la lucha de la chica.

VER GALERÍA

Tras la decisión judicial, con una precaria condición económica pero llena de orgullo, Lidia no se acobarda y consigue un empleo en el bufete de su hermano Enrico mientras prepara el recurso de apelación de la sentencia. La joven demuestra ser una profesional adelantada a su tiempo, que recurre a un enfoque pionero para ayudar a los sospechosos: investigar la verdad y dejar a un lado las apariencias y los prejuicios.

Jacopo, cuñado de Lidia y misterioso periodista, le pasa información y le abre camino por los mundos ocultos que acechan bajo el oropel y la ostentación de Turín. La serie reinterpreta la historia real de Lidia Poët y cómo logró convertirse en la primera mujer abogado de Italia, quien falleció en 1949 pero sentó las bases para que muchas féminas se abrieran paso en el mundo de las leyes, esta producción suma además algunos tintes de ficción que vuelven la trama aún más interesante.

VER GALERÍA

El papel de la valiente y decidida Lidia Poët está interpretado por Matilda De Angelis, una actriz italiana de 27 años que está despertando gran curiosidad entre los seguidores de la ficción. Esta bella artista nació en Bolonia en 1995 y su debut en el mundo de la actuación fue con 20 años en la serie de televisión Tutto può succedere (Todo puede suceder), con el papel de Ambra Scalvino. Desde ese momento, no ha dejado de trabajar y hemos podido verla como Elena Alves en The Undoing de HBO, junto dos grandes como Nicole Kidman y Hugh Grant.

VER GALERÍA

Para ella las series de época no son una novedad ya que también participó en Leonardo (Prime video), una producción basada en la vida de Leonardo da Vinci donde daba vida a Catalina de Cremona, amor platónico del genio en esta ficción, donde compartía créditos con Aidan Turner (Poldark). Muy pronto podremos disfrutar de su talento en un nuevo proyecto: Citadel, para Prime video, aunque aún no ha trascendido cuál será su papel en esta serie creada por los hermanos Russo.

VER GALERÍA

Su talento ante las cámaras es innegable, pero no menos que delante de un instrumento, y es que Matilda es una virtuosa de la música. Con trece años comenzó a tocar la guitarra, a lo que después se sumarían el violín y el piano. Tal era su amor por este arte que, a los 16 años, formó parte la banda Rumba de bodas, de su ciudad natal, con la que recorrió Europa y en la que permaneció durante cinco años.

VER GALERÍA

Pero su habilidad no se limitaba solo a tocar, sino que también comenzó a cantar y llegó a grabar un álbum con su grupo que fue lanzado en 2014: Karnaval Fou. Su trabajos con la voz no se han parado en ser cantante, sino que también ha debutado como actriz de doblaje, fue en 2017 con la película de Disney Coco, donde daba vida a la tía Victoria.

VER GALERÍA

En lo que respecta a su vida sentimental, el corazón de la actriz esta ocupado por Pietro Castellito. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película El robo a Mussolini en 2021 y su amor traspasó el set de grabación. Junto al intérprete, de 31 años, se siente feliz y enamorada.

VER GALERÍA

¿Quién es quién en La ley de Lidia Poët?

La protagonista no estará sola ante la adversidad en esta serie, sino que estará acompañada por su cuñado, Jacopo Barberis; un misterioso periodista que consigue pasarle información y abrirle camino por los mundos ocultos y desconocidos de Turín. Un personaje al que da vida Eduardo Scarpetta, un actor y modelo italiano de 29 años al que conocimos por La amiga estupenda y que llegó a Netflix tras actuar en series de televisión y películas como Los Ángeles ignorantes, Nadie como tú, Capri-Revolution, Aquí me río yo o Carosello Carosone, entre otras.

VER GALERÍA

Pierluigi Pasino es un actor que ha participado en producciones como Arturo y el algoritmo, Lovely Boy o Non lo so ancora y que en La ley de Lidia Poët encarna a Enrico, el hermano de la protagonista. Este hombre es quien le da un empleo en su bufete justo cuando la situación económica de la muchacha empeora. Desde allí, la protagonista consigue preparar el recurso de apelación a la sentencia por la que no le dejan ser abogada por una cuestión de género.

VER GALERÍA

En el reparto de esta ficción también están los actores Dario Aita (Don Matteo) que interpreta a Andrea Caracciolo, Sara Lazzaro y Sinéad Thornhill, que dan vida respectivamente a Teresa Barberis, esposa de Enrico, y a Marianna Poët, su querida hija.