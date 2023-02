Arantxa de Benito, emocionada ante la inminente llegada de su nieto, del que ya se sabe el nombre

A falta de unas semanas para que de Arantxa de Benito, de 53 años, y José María Gutiérrez 'Guti', de 46, se conviertan en abuelos, Zayra Gutiérrez, que tendrá en abril a su primer hijo con su novio Miki Mejías, de 28 años, ha recibido unas cariñosas palabras de su madre. "En poco tiempo comenzaremos una nueva etapa en la familia. Seré abuela por primera vez y tú te convertirás en mamá", ha comenzado expresando visiblemente emocionada la televisiva en su perfil social, donde ha compartido una imagen en la que aparece abrazando a la joven, de 22, con una gran sonrisa en el rostro.

Arantxa, que hace unos días festejaba junto a los futuros papás y su círculo más íntimo la baby shower del pequeño que viene en camino, una fiesta en la que hubo un photocall decorado con globos azules y diferentes zonas con apetecibles aperitivos, no puede ocultar la ilusión que le invade. Aunque ha recordado a su hija que no hay manual de instrucciones que valga para el nuevo capítulo que está a punto de comenzar, ha señalado que las sensaciones que tendrá serán un auténtico regalo y ha mencionado el nombre del bebé, que se hizo público en dicha celebración: Hugo.

"Con la llegada de Hugo sentirás algo indescriptible, amor incondicional... Seguirás aprendiendo, creciendo y, aunque nada volverá a ser como antes, será muy bonito y especial", ha añadido la madrileña, que también ha hecho partícipe a su comunidad de más de 71.000 fans de un precioso momento en el que aparece arropando a Zayra con su madre. Juntas, derrochando complicidad y con la preciosa banda sonora de The Bangles, con su canción Eternal Flame, ha evidenciado la felicidad que inunda a las tres generaciones, incluido su hermano Aitor, de 21 años, en especial y a toda su familia en general. "Aquí sigo y seguiré, como madre y abuela, queriéndote con toda mi alma, disfrutándote y deseando que llegue abril para comenzar lo que será el regalo más grande de la vida. Te quiero infinito. Os amo", ha concluido Arantxa

Tanto Zayra como Miki, cuyos caminos se cruzaron en 2017 cuando él salía con una amiga de ella y hace dos iniciaron su historia de amor, están deseando vivir esta nueva etapa en su relación, un período que afrontan completamente enamorados: "No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita. Gracias, mi amor, por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida. Estoy segura de que vamos a ser unos papis muy buenos", apuntó ella el día que comunicaron que una nueva vida crecía en su vientre, a principios de noviembre. Aquella noticia, que en un primer instante supuso un shock inesperado en su entorno cercano, es hoy motivo de celebración para todos.

