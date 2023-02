Cayetano Rivera vuelve a torear ante un espectador de lujo: su hijo Para el torero es muy importante que el niño conozca su mundo, pero no quiere que siga sus pasos

Para Cayetano Rivera esta temporada taurina va a ser muy especial, pues ha decidido que sea totalmente solidaria. "En mi casa siempre me inculcaron desde pequeño la importancia de ayudar a los demás", ha dicho. Desde el pasado 11 de febrero hasta el próximo 16 de abril, le veremos toreando en festivales benéficos, como el que tuvo lugar ayer en Bujalance (Córdoba) a favor de la Hermandad de Nuestro Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores. El diestro, que compartió cartel con Diego Urdiales, Julio Benítez, Lagartijo y Joselito de Córdoba, cortó dos orejas y tuvo un espectador de lujo en el tendido: su hijo Cayetano, que el próximo 4 de marzo cumplirá cinco años.

El torero, de 46 años, estuvo muy pendiente del niño en todo momento. Le lanzó un clavel y también su sombrero, algo que hizo muy feliz al pequeño. Para Cayetano es muy importante que su hijo conozca el mundo del toro, de ahí que veamos al pequeño con una banderilla en sus manos. Sin embargo, no quiere que siga sus pasos. "Siempre he dicho que haré todo lo posible por convencer a mi hijo para que escoja cualquier otro camino que no sea el de los toros, principalmente, por el riesgo que corremos los toreros. Pero si el día de mañana lo decidiese y de verdad fuese una decisión meditada y seria, contará conmigo para lo que necesite", declaró hace un año en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

En esa charla confesó que al niño le gustaba muchísimo el campo. "Le encanta y se asalvaja mucho. Me recuerda mucho a cuando nosotros estábamos allí, de pequeños, en El recreo de San Cayetano. La verdad es que yo he vivido el campo desde chico y poder vivirlo ahora y disfrutarlo con mi hijo me produce una gran satisfacción".

Cayetano ha vuelto a los ruedos tras su separación de Eva González. Aunque no comparten su día a día desde hace meses, la prioridad de la expareja es su hijo y por él mantienen una magnífica relación. La revista ¡HOLA! fue testigo de su cariñoso encuentro entre besos y abrazos cuando coincidieron en la fiesta navideña del colegio del niño o cuando fueron juntos a ver la cabalgata de Reyes de Mairena del Alcor, el pueblo sevillano de la presentadora. Sin embargo, prefieren guardar silencio cuando les preguntan por su situación sentimental. "Ya sabéis que de esas cosas no hablo ni aquí ni fuera de aquí con lo cual os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas", dijo el torero en declaraciones a Europa Press.