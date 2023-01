Cayetano Rivera cumple 46 años soltero sin relación con su hermano Francisco y pensando en la retirada

Cayetano Rivera cumple 46 años en un momento personal un tanto convulso. A su reciente separación de Eva González se suma su nula relación con Francisco Rivera y habla con serenidad sobre su posible retirada. Pese a ello, se muestra feliz, sobre todo, cuando se reencuentra con su ex y el hijo que tienen en común, Cayetano, que pronto cumplirá cinco años.

VER GALERÍA

Hace unos días, la revista ¡HOLA! fue testigo de su nuevo plan familiar. Los tres acudieron juntos a la cabalgata de los Reyes Magos, de Mairena del Alcor, el pueblo sevillano de la presentadora. La relación de Eva y Cayetano es muy buena, e incluso levanta sospechas de que, después de darse un tiempo, podrían estar "volviendo a conectar" como pareja. Se saludaron con dos besos, un abrazo muy afectuoso y no dejaron de sonreír, sin embargo, prefieren guardar silencio cuando les preguntan por su situación sentimental. "Ya sabéis que de esas cosas no hablo ni aquí ni fuera de aquí con lo cual os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas", dijo el torero en declaraciones a Europa Press.

VER GALERÍA

Tampoco habla de su hermano Francisco, pero sabemos por boca del primogénito de Paquirri que las cosas entre ellos no son como eran. "Nuestra relación no la veo como una cuestión de guerra o no guerra, sino como una cuestión de que tenemos vidas distintas y ya está. No pasa nada. Son momentos y situaciones. Tiempo al tiempo", explicó Francisco.

VER GALERÍA

Con su hermano Kiko, en cambio, la situación es inmejorable. Han pasado las navidades juntos y se dedican preciosos mensajes. "No importa la edad... Un hermano siempre es una bendición. Te quiero", le dijo hace unos días el DJ al diestro. Cayetano, por su parte, sigue muy pendiente del estado de salud de Kiko, que sufrió un ictus el pasado mes de octubre. "Estamos contentos en casa de que esté bien", aseguró.

VER GALERÍA

A nivel profesional, Cayetano está preparando su regreso a los ruedos. El próximo 4 de febrero toreara en la localidad madrileña de Valdemorillo con Miguel Ángel Perera y Ginés Marín. "Estoy con la ilusión por las nubes", manifestó, pero sin perder de vista su edad y su futuro más inmdiato. "La edad pasa para todos, pero cada uno tiene su reloj de cómo está y de cuánto tiempo le puede quedar. Yo sé que este año no va a ser mi año de retirada, pero en el punto en el que me encuentro tampoco podría decirte si el año que viene o el siguiente", reconoció.