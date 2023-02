El sorprendente papel que tendrá la mujer de Rod Stewart en la coronación de Carlos III El músico británico no participará en este acto histórico, pero ha confrmado que su esposa Penny Lancaster sí estará presente

Londres se prepara para albergar uno de los acontecimientos de mayor trascendencia de la historia moderna: la coronación de Carlos III el 6 de mayo. El engranaje que hay detrás un acto de esta envergadura se ha puesto en marcha para que todo transcurra según lo previsto y no haya ningún incidente ni en la Abadía de Westminster ni en el resto de la ciudad, donde hay programados numerosos actos de celebración. Para garantizar la seguridad habrá un amplio dispositivo del que forma parte un nombre muy conocido: Penny Lancaster, la mujer de Rod Stewart.

Ha sido el propio músico quien ha adelantado el importante papel que jugará su esposa, con la que tiene dos hijas, en un día único para el Reino Unido. "Creo que he agotado mi bienvenida real. Creo que se lo dejaré a otro. Estaré en Las Vegas, pero mi mujer estará de servicio como policía", ha dicho en The Mirror. El artista, caballero de la Orden del Imperio británico, no participará en el gran concierto que se está organizando en el castillo de Windsor con motivo de la coronación. Sí formó parte del recital que se organizó en junio de 2022, coincidiendo con el Jubileo de Platino de Isabel II.

Mientras que el intérprete de Forever young estará en Estados Unidos para actuar en el Caesars Palace, su esposa velará por la seguridad ciudadana como agente de Policía. Dedicarse a esta profesión le ha permitido a Penny estar presente en el funeral de Isabel II y en los actos que se llevaron a cabo tras su fallecimiento el 8 de septiembre. La tercera esposa de Rod Stewart custodió los restos mortales de la monarca a su llegada de Escocia y estuvo en The Mall, una de las arterias de Londres, durante el funeral de Estado. Hemos tenido un gran entrenamiento y preparación y, afortunadamente, todos presentaron sus respetos de la manera adecuada y no tuvimos ningún incidente del que hablar", dijo tras la despedida de la histórica soberana, que llevaba año preparándose para que nada fallara.

Penny Lancaster se casó con Rod Stewart en 2007 en Italia y siempre ha trabajado como modelo o fotógrafa. Pero en 2019 decidió cambiar de rumbo tras participar en el programa británico Famous and Fighting Crime, en el que las celebrities ayudan a la Policía británica. Esta experiencia le permitió descubrir un universo hasta entonces desconocido para ella y decidió que quería ser agente. Apoyada por su familia, se siente orgullosa de haber derribado obstáculos, de haber logrado sus objetivos y de estar tan integrada entre sus compañeros, que le han dado una cálida acogida.

Un amplio programa para celebrar al nuevo rey

El acto central es la coronación, pero se están terminando de perfilar tres días de festejos. El sábado 6 de mayo, los reyes Carlos y Camilla llegarán a la Abadía de Westminster en procesión y también recorrerán las calles de Londres tras finalizar la ceremonia. En este segundo tramo estarán acompañados por otros miembros de la Familia Real con los que saludarán en el balcón del Palacio de Buckingham. Al día siguiente, domingo 7 de mayo, se hará el concierto en el castillo de Windsor y el Gran Almuerzo de Coronación. El lunes 8, festivo en el país, se desarrollarán actividades de voluntariado.