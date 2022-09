Penny Lancaster, mujer de Rod Stewart, habla de su trabajo policial en el funeral de Isabel II

Difícilmente podrá olvidar Londres el 19 de septiembre de 2022, día en el que toda la ciudad se echó a la calle para decir adiós a su Reina, Isabel II, quien ha estado en el poder siete décadas en las que se ganó el cariño, el respeto y el agradecimiento de toda la nación. Se estima que aproximadamente dos millones de británicos quisieron ser testigos del funeral, en el que se desplegó un amplio dispositivo policial del que formó parte Penny Lancaster. La mujer de Rod Stewart es agente de Policía y se engargó de velar por la seguridad, teniendo por tanto un papel relevante en el funeral, que vio desde una perspectiva muy diferente y única.

La esposa de la estrella de rock, que tiene 51 años, ha hablado acerca del reto que supone formar parte de un acto de tal envegadura para el que la capital británica se blindó. "Con toda esa planificación en marcha, nunca se puede predecir cómo reaccionará la multitud y los peligros que se avecinan", ha dicho en Sky News. "Hemos tenido un gran entrenamiento y preparación y, afortunadamente, todos presentaron sus respetos de la manera adecuada y no tuvimos ningún incidente del que hablar", ha indicado, añadiendo que se siente muy agradecida de la colaboración ciudadana en el funeral de Estado.

Profesionalmente, para Penny es un orgullo poder servir a su país en un momento tan relevante para la historia. De hecho, no solo ha participado en el funeral de Estado, sino también en los actos previos que se han celebrado para homenajear a Isabel II. Fue una de las agentes que estuvo en el servicio religioso celebrado en la Catedral de San Pablo al día siguiente del fallecimiento de la Reina y custodió los restos mortales de la monarca a su llegada de Escocia. Fue fotografiada con el uniforme del cuerpo al que pertenece en las inmediaciones de la base aérea de la RAF en Northolt, donde aterrizó el avión que trasladó el féretro desde Edimburgo para trasladarlo al Palacio de Buckingham y al dia siguiente al Palacio de Westminster. En el mismo instante que se conoció el fallecimiento de la soberana, se puso en marcha "inmediatamente" la Operación London Bridge y tanto Lancaster como sus compañeros recibieron por teléfono órdenes sobre sus funciones.

Se da la circunstancia de que Penny Lancaster conocía personalmente a Isabel II al haber coincidido con ella en varias recepciones junto a su marido. Rod Stewart era muy cercano a la Familia Real británica e incluso recibió de parte de la monarca el título de Sir en el año 2016, un reconocimiento a su aportación y difusión de la cultura de Gran Bretaña a través de sus canciones, entre las que destacan Maggie May, You Wear It Well o Tonight’s The Night. Además, fue una de las estrellas elegidas para actuar en el concierto que el pasado mes de junio puso el broche de oro al Jubileo de Platino, una celebración histórica que difícilmente podrá repetirse (al menos en las próximas generaciones).

Un giro radical

La vida de Penny Lancaster siempre estuvo ligada al mundo del espectáculo a través de su faceta como modelo y fotógrafa. Pero en 2019 se produjo un punto de inflexión a raíz de su participación en el programa Famous and Fighting Crime, de la televisión inglesa, en el que varios famosos entran a trabajar con la Policía británica. Quedó tan interesada con la labor de los agentes que se puso como meta ser una de ellos. Y lo ha logrado. Siempre con el apoyo de su familia (es madre de dos hijos junto a Stewart), se siente plena con esta labor, muy integrada entre sus compañeros y ogullosa de haber derribado todos los obstáculo para conseguir sus objetivos.