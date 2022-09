Este lunes se celebró el funeral de Estado por Isabel II y sus restos ya descansan en el Castillo de Windsor Después de caminar hasta cinco veces tras el féretro de su madre, Carlos III guardará luto siete días más No se espera que los miembros de la Familia Real británica lleven a cabo compromisos oficiales y las banderas en las residencias reales permanecerán a media asta

Un país cierra una era y un hijo se despide de su madre. Los últimos días han sido intensos para el Reino Unido, para Carlos III y para la Familia Real, que puso en marcha el relevo generacional en la Corona británica a la vez que se celebraba una despedida única en la historia, como único fue el reinado de Isabel II. Tras días de emociones con poco espacio para el duelo privado, el nuevo soberano, que ha aterrizado en Escocia este martes, ha decretado que los Windsor alarguen el luto una semana más en memoria de la Reina, cuyos restos mortales descansan desde el lunes por la tarde -tras el solemne fueneral de Estado que se celebró en la Abadía de Westminster de Londres- en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

"El luto real será observado por los miembros de la Familia Real, el personal de la Casa Real y los representantes de la Casa Real en funciones oficiales, junto con las tropas comprometidas con las funciones ceremoniales", ha publicado el Palacio a petición del nuevo soberano, por lo que no se esperan compromisos oficiales durante una semana. Además, todas las banderas de las residencias reales ondearan a media hasta las ocho de la mañana del día siguiente a la finalización de este duelo real.

Los miembros de la Familia Real vivirán entonces unos días de recogimiento, ya en privado, durante los que rendirán memoria a Isabel II lejos de las cámaras y del protocolo que se puso en marcha hace ya más de diez días, el jueves 8 de septiembre cuando se "cayó el puente de Londres", la frase en clave para compartir con la familia y la Primera Ministra que había muerto la soberna. Desde entonces, Carlos III ha vivido un consejo de Adhesión, ha dedicado tiempo a todas las naciones constitutivas del Reino Unido, ha dado un primer discurso, ha convertido a Guillermo y Kate en nuevos príncipes de Gales, ha recibido a los jefes de Estado y representantes de las otras monarquías y ha caminado detrás del féretro de su madre hasta en cinco ocasiones.

Hay una incógnita por despejar, el príncipe Harry y Meghan Markle aclararon que permanecerían en el Reino Unido para despedir a lsabel II, sin embargo, todavía no ha trascendido si guardaran este periodo de duelo real en el país o emprenderán su regreso a los Estados Unidos. Hay que recordar que los duques de Sussex se encontraban en el Reino Unido en una mini gira de trabajo cuando falleció la abuela de Harry y que él incluso se desplazó hasta el Castillo de Balmoral, pero sus hijos, Archie y Lilibet, estaban en California con la madre de Meghan, Doria Ragland, y no ha trascendido que se hayan desplazado hasta aquí, por lo que sería lógico que los Sussex regresaran a casa lo más pronto posible, después de un viaje que desde luego no ha salido como esperaban, durante el que han regresado a la vida pública (hace falta tiempo para ver cómo evoluciona ahora su relación con la Familia Real) y Harry ha cumplido años lejos de la que ya es su casa.