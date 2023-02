Paz Padilla pone rumbo a los carnavales de Cádiz junto a su novio y su ‘patrulla canina’

No solo le apasiona ver una puesta de sol en la playas de Zahara de los Atunes, o perderse por las calles de su Cádiz natal, a Paz Padilla le corren las chirigotas por las venas y por ello, que llegado estas fechas, la presentadora no tenga planeado un viaje a la tacita de plata para dar rienda suelta a su lado más gamberro y desenfadado camuflada tras un buen disfraz.

Es por ello que ayer por la tarde, dos días antes de su regreso a Telecinco este sábado al frente del programa Déjate querer, presentado anteriormente por Jorge Javier Vazque y Toñi Moreno, Paz hizo las maletas y junto a su novio, Fran Medina y su particular 'patrulla canina' puso rumbo a uno de sus lugares preferidos en el mundo.

Nada más llegar y casi sin tiempo de deshacer el equipaje, la presentadora y su novio se desplazaron hasta el Gran Teatro Falla para disfrutar del tradicional concurso de romanceros entre cuyos participantes se encontraba el hermano de Paz, Luis Padilla, quien trabaja como tramoyista en el mencionado teatro. La gaditana tiene otros cinco hermanos más, con los que lleva a las mil maravillas y con los que aprovecha para juntarse siempre que vuelve a su tierra.

Paz, que empezó a salir hace un año con Fran Medina parece haber encontrado en el fotógrafo un gran apoyo y un excelente compañero de vida tras la pérdida de su marido, Antonio Vidal en julio de 2020 y aunque han sido muchos los que la han criticado por rehacer su vida tan pronto, el amor y el respeto ha triunfado entre ellos.

"Me han criticado mucho en las redes porque han pasado ya dos años desde que Antonio falleció. Han salido unas fotos en las que salgo con un chaval. Y han dicho que ‘hay que ver’, que ‘si tanto lo quería’. ¿Cuánto hay que esperar para volver a enamorarse? ¿Estamos en Egipto, donde enterraban al faraón con su mujer viva? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va” decía Paz haciendo frente así a las críticas.

“El amor no se dosifica… El amor es inmenso, yo tengo una gran capacidad para amar y durante este proceso de aceptación aprendí a que yo seguía viva y quería seguir viva. El tiempo que esté aquí quiero ser feliz. Hay que sufrir, pero lo justo, no más. Yo soy viuda pero no puedo sentirme culpable por querer a otra persona. Yo sigo enamorada de Antonio y sé cómo me amaba él. Y sé que me diría 'Levántate, vive...' Si mis lágrimas me devolvieran a Antonio, yo no dejaría de llorar nunca, pero eso no va a pasar", sentenció la presentadora.