'Para mi esto es lo más grande del mundo' Compras, costillas a la barbacoa y mucho cariño: Isabel Pantoja vive feliz su particular sueño americano La cantante ha disfrutado con su equipo de un día libre para coger fuerzas y continuar con la gira

Hacía tiempo que no veíamos a Isabel Pantoja tan pletórica. No atraviesa una buena racha en lo personal desde que hace dos años comenzó el distanciamiento con su hijo, pero esta gira por Norteamérica está demostrando que en lo profesional, la artista está en plena forma y que el cariño de sus fans es infinito. En Miami, donde ha dado sus primeros conciertos, la acogida ha sido inmejorable y en su día libre antes de poner rumbo a Nueva York ha estado disfrutando de la ciudad y comprobando cómo ¡la ciudad le adora!. "Esto es lo más grande el mundo", decía mientras se perdía entre los pasillos de un conocido supermercado. No te pierdas a Isabel relajada y feliz en la tierra donde, según su hija Isa Pantoja, le gustaría vivir algún día.

