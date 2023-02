La confesión de Tamara Falcó tras aplazar su boda: 'Tengo un estrés tremendo con los preparativos'

Comienza la cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó. Solo quedan cinco meses para que la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva se den el 'sí, quiero.' La hija de Isabel Preysler ha comenzado con los preparativos de su enlace, de hecho, ya tiene escogida la diseñadora para su vestido de novia, tal y como anunciaba la revista ¡HOLA! en exclusiva. A pesar de haber atrasado la fecha de su boda del 17 de junio al 8 de julio, Tamara ha confesado que está muy agobiada con toda la organización: "Tengo un estrés tremendo".

Como cada jueves, acudió al plató de El Hormiguero de Antena 3 y nada más comenzar la tertulia de actualidad junto a sus compañeros, Juan del Val, Nuria Rosa y Cristina Pardo,el presentador le mostraba su preocupación por el cambio de fecha de su boda del 17 de junio al ocho de julio, ya que según aseguraba, él "tiene una agenda muy ocupada". La aristócrata le ha tranquilizado porque el enlace se celebrará en el mes de julio y en esa fecha el programa de El Hormiguero ya ha terminado su temporada: "Lo único que no te vas a poder ir de vacaciones hasta que pase la boda". La colaboradora de televisión ha querido dejar claro que el cambio se debe a la logística de viajes de algunos de sus seres queridos y al poco tiempo que tenía para preparar todo.

Tras fijar la fecha del gran día, el presentador le ha preguntado sobre la evolución y el estado de los preparativos. "La verdad es que ya estoy con un estrés tremendo. Tienes que hacer un montón de cosas y todo el mundo te dice que no tienes tiempo. Pienso que aún quedan cinco meses pero es verdad que todo el tiempo están saliendo cosas", ha contestado la hija de Isabel Presyler que ha querido tirar de humor y aprovechar la pregunta del periodista para recalcarle de todo lo que tiene que tener en cuenta el día de su enlace como por ejemplo, acordarse de lo que come Pablo Motos: : "Hoy me tengo que acordar de que tú solo comes pollo". Una respuesta que ha hecho sonreír a todos sus compañeros.

La conversación ha continuado con muchas bromas. Juan del Val ha aprovechado para preguntar si el menú va a ser muy sofisticado: "Claro, sí", ha contestado Tamara entre risas mientras miraba al presentador y le aseguraba que si él quiere una hamburguesa, le puede enviar las sugerencias del menú: "Tu tendrás si quieres una hamburguesa. Tú ya me pasas si quieres las sugerencias del menú". Por si fuera poco el presentador también ha pedido que de postre haya una tarta de chocolate, porque le encantan. Eso sí, Tamara aún no tiene claro el postre:" No he llegado a ese punto. ¿Te gusta mucho la tarta de chocolate? Pues te la pides al día siguiente te pides una".

Otro de los temas que ha tocado la hija de Isabel Preysler ha sido el de su vestido de novia. La revista ¡HOLA! anunciaba en exclusiva que la firma encargada de vestirla en ese día tan especial va a ser Sophie et Voilà: "Estoy súper contenta con el diseño de mi vestido, conocía a las diseñadoras hace tiempo y además, estoy contenta porque sea made in Spain”, ha dicho sin querer desvelar muchos más detalles. "¿Será rojo?", le preguntaba en tono de humor Juan del Vale. "No, es blanco", respondía de manera tajante la colaboradora de televisión.

La marquesa de Griñón ha elegido una firma española para un enlace que, sin duda, también tendrá proyección internacional. Sophie et Voilà también tiene más de 90 puntos de venta fuera de España y dos atelieres en los que realizan diseños exclusivos con el que lucirá la hija de Isabel Preysler: uno en Bilbao y otro en Tokio. Otras mujeres de éxito que suelen apostar por sus diseños son Helen Svedin, Maria Valverde, Eva Gonzalez, Nieves Alvarez, Alejandra Silva, Elsa Pataky o Amaia Salamanca. Los detalles del diseño que lucirá Tamara permanecerán en el más absoluto de los secretos hasta el 8 de julio, cuando de el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva en el Palacio del Rincón.

