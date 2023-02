Christian Atsu, el exfutbolista del Málaga que sigue desaparecido bajo los escombros del terremoto

El centrocampista ghanés Christian Atsu, exfutbolista del Málaga CF, sigue desaparecido tras el terremoto de Turquía y Siria. El futbolista, de 30 años, juega en el equipo Hatayspor de la Superliga turca y podría encontrarse entre los escombros de uno de los miles de edificios derrumbados, el mismo del que ya han rescatado con vida a otros dos jugadores y a dos miembros del cuerpo técnico del club. En su primera temporada como centrocampista del Hatayspor, Atsu marcó el pasado domingo, un día antes del terremoto, el gol de la victoria ante el Kasimpasa.

El Málaga, equipo en el que estuvo cedido por el Chelsea en 2016, ha mostrado su preocupación por el estado de su exfutbolista, compartiendo toda la información que les llega desde el lugar de los hechos. Hace unas horas comunicaban que que Atsu, según fuentes del Hatayspor, había sido rescatado sano y salvo, una noticia que Miguel Torres, excompañero de Atsu, celebró con este mensaje. "Dentro de toda la tristeza por la catástrofe sufrida debido al terremoto ocurrido en Turquía y Siria me alegra saber que mi ex compañero del Málaga CF, Atsu, haya sido encontrado con vida entre los escombros. ¡Mucha fuerza compañero!".

Sin embargo, nuevas fuentes del Hatayspor han desmentido su aparición. "Esperamos recibir mejores noticias en las próximas horas", han publicado desde el club malagueño.

Ha sido Volkan Demirel, director técnico de Hatayspor, quien se ha pronunciado al respecto. "Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento. Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut (director deportivo). No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles", ha dicho en declaraciones recogidas por la prensa turca. "En cuanto llegue la noticia, la compartiré. Están trabajando día y noche y con suerte ambos se salvarán", ha añadido.