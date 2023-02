María José Galera rota de dolor al recordar, junto a su hija mayor, el capítulo más difícil de su vida

La vida de María José Galera, conocida por participar en la primera edición de Gran Hermano, no ha sido la misma desde que en 2008 perdió a su hija Estefanía, de 17 años. La joven sufría una parálisis cerebral que se fue agravando con diferentes problemas de salud por lo que nada se puedo hacer por salvar su vida. A pesar del duro golpe recibido, la sevillana, se armó de coraje, rehizo su vida, volvió a contraer matrimonio y se convirtió en madre de dos niñas Patricia, quien actualmente tiene 26 años, y Laura, de 19. Sin embargo cada vez que recuerda a “su pequeña” a María José se le rompe el alma.

Galera, que cuando entró en GH dejó claro que su único objetivo allí era intentar ganar para dar una vida mejor a su hija, se encuentra actualmente participando en el reality Pesadilla en el paraíso y ha sido allí precisamente allí con motivo de la visita de su hija mayor cuando María José, quien se enfrenta a su primera nominación, ha recordado a aquella niña por la que tanto luchó. "Está presente en la naturaleza" ha señalado María José. "Hay ahí un rincón fabuloso, donde te pones a escuchar los pajaritos... para mí tiene un nombre: Estefanía. Me acuerdo mucho, hablo con ella todos los días y le digo que me cuide, que cuide a sus hermanas, a mis padres", confesaba entre lágrimas.

Y es que aquellos que la conocen saben que la vida no se lo ha puesto fácil y que ha tenido que resurgir de las cenizas y reinventarse muchas veces, tal y como señalaba su hija Patricia, quien acudió para dar ánimos a su madre durante el concurso. “Es una persona muy fuerte, la vida le ha puesto muchas zancadillas. Para mí es mi luz, es el significado de la lucha constante, no se rinde. No me gusta verla triste ni apagada” declaraba. "Cuánto te quiero, cariño. Me has dado una inyección de fuerza", le respondía María José, quien señalaba a su vez que su hija también había pasado por mucho y que la pérdida de su hermana fue un "daño colateral".

Tras la pérdida de su hija y después de que los programas en los que participaba como colaboradora fueran desapareciendo, Galera decidió huir de España y emprender un negocio en México, el cual no le fue demasiado bien, y de donde regresó completamente arruinada. Estuvo un tiempo vendiendo coches, después comenzó a estudiar unas oposiciones a la administración de Andalucía y actualmente trabaja como vigilante en Sevilla, un trabajo que se ha visto obligada a dejar en pausa para participar en este reality.