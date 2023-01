Teresa, exmujer de Pipi Estrada, cuenta cómo es su relación con el padre de su hijo

Teresa Viera, exmujer de Pipi Estrada, ha debutado en televisión como defensora de su hijo Borja, que acudió al plató de la primera edición de Pesadilla en el paraíso también como defensor de su padre y se ha convertido en uno de los concursantes de la segunda temporada. Muy contenta con que su niño haya conseguido ser el capataz de la semana en el día de su estreno en el programa, la progenitora del participante del reality de Telecinco ha explicado que el hijo que tiene en común con el periodista deportivo no se parece en casi ni nada a su padre. "No sé si ha ganado aposta. No sé si sabe que estoy aquí, le da algo. ¡Qué difícil decir en qué se parecen! Yo creo que en...", ha dicho Teresa quedánse cortada hasta que ha revelado que en lo que quizá más tengan en común sea en "la nobleza".

Borja, el hijo de Pipi Estrada que le defiende con gran simpatía en 'Pesadilla en el paraíso'

Muy segura de que Pipi es buena persona, la madre del concursante de Pesadilla en el paraíso ha dejado claro que nunca se ha llevado mal con su exmarido. "Hemos tenido buena relación desde siempre, además es lo que he dicho antes, es muy noble. Es la verdad", ha dicho la madre de Borja, el segundo hijo Estrada, fruto de la relación que el periodista tuvo con Teresa. El colaborador de Sálvame estuvo casado con Viera entre 1978 y 2003, año en el que conoció a Terelu Campos, con la que inició una relación amorosa que acabaría en los tribunales. Así, Borja tiene un hermano mayor, Francisco, y también una hermana, Miriam, hija que el comunicador tuvo con Miriam Sánchez, ganadora de Supervivientes.

A pesar de que la relación entre el exmatrimonio ahora vaya bien, cuando Pipi comenzó su relación con Terelu, Teresa aseguró en una entrevista en Como la vida de Antena 3 que el periodista no estaba haciendo las cosas bien. "Este señor no se ha separado de mí, desde que salió de casa no he vuelto a saber nada de él. Es decir, no me coge el teléfono, me corta la llamada. Está actuando como si estuviera separado y no está separado para nada", dijo Viera, que dejó claro además que Estrada le daba largas y no se sentaba con ella para tramitar los papeles del divorcio.

Pipi Estrada sufre un accidente de moto y explica cómo se encuentra

Borja Estrada estudió Publicidad, Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas en la Universidad Nebrija, pero no ha sido hasta la primera edición de Pesadilla en El Paraíso que se ha puesto frente a las cámaras. De hecho, el hijo de Teresa y Pipi ha trabajado como ayudante de realización en programas de televisión en cadenas como Cuatro o CNN+. Pero no solo eso, el concursante es un amante de todo lo artítico y tiene una desarrollaaa faceta creativa, ya que es ilustrador, una aficción que ya le ha dado algunas alegrías tras vender alguno de sus trabajos por internet.