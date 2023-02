Isabel Jiménez desvela cómo se encuentra Sara Carbonero tres meses después de su operación

Isabel Jiménez y Sara Carbonero se volvieron inseparables cuando trabajaron juntas en los informativos de Telecinco. Ahora no solo comparten la aventura empresarial de 'Slow Love', sino que también comparten escapadas, amigos, alegrías, penas y algún que otro evento en común. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Sara ha reducido visiblemente su agenda para centrarse en su salud después de tener que ser intervenida de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra de Madrid, convirtiendo así a su amiga Isabel en su mejor representante. “Sara está fenomenal. Está muy bien. La operación ya está superada” afirmaba la presentadora durante su asistencia a un evento de Samsung celebrado en Madrid.

Doce años después de que sus caminos se cruzaran en un plató de televisión, Isabel no ha dudado en calificar a Sara “como su hermana” a la que conoce a la perfección y a la que cuida y defiende por encima de todo y de todos. Feliz de que su amiga haya rehecho su vida al lado del músico Nacho Taboada, con el que está apunto de celebrar un año de relación, Isabel no ha dudado en pedir algo de intimidad para su amiga, quien recientemente le confesaba que en muchas ocasiones le gustaría ser totalmente desconocida. “Es lo que hay pero a todos nos gusta nuestra parcela y es verdad que en esa parte, ahora que no está en la tele, a ella le gustaría ser una persona más, que es difícil" decía la presentadora.

Y es que Sara se ha propuesto exprimir cada segundo de su vida, disfrutar de las pequeñas cosas y de lo que es realmente importante en la vida porque como bien le dijo un médico una vez “cada día tiene su afán” y ella no se ha olvidado de hacer cada día un día inolvidable, porque el tiempo se va y no vuelve.

Además de encontrarse volcada en su salud, la periodista también se encuentra centrada en sus dos hijos, Martín y Lucas, de nueve y seis años, respectivamente, nacidos de la relación que mantuvo con el exportero Iker Casillas y con los que la Sara ha conocido lo que ella ha denominado el “amor incondicional”. Los dos pequeños han heredado la pasión por el fútbol de su padre y actualmente están en el equipo alevín del Real Madrid.