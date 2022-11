Quién es quién en el entorno de Sara Carbonero: de Nacho Taboada a su grupo de amigas de Oporto

Loading the player...

Sara Carbonero abandonaba el hospital donde había permanecido ingresada agradeciendo el cariño de todos los que se han preocupado por ella durante los últimos días: 'Tanto a los médicos de la Clínica Universidad de Navarra por llevarme en volandas y cuidarme estos días, como a mi gente, la de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo y que me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amo', han sido las palabras de la periodista. Pero, ¿quiénes forman el círculo más cercano de la comunicadora? ¡Dale al play!

