¡Sigamos bailando! Sara Carbonero felicita a su hijo Martín en su noveno cumpleaños

Cada 3 de enero Sara Carbonero saca sus mejores armas y se convierte en poeta para celebrar el cumpleaños de su primer hijo. El pequeño Martin ha cumplido nueve años y la periodista no podía estar más feliz con el hombrecito en el que se ha convertido. Con un tierno vídeo la presentadora ha recordado los momentos en los que era solo un niño, en su primer verano de vida en 2014, antes de que naciera Lucas, el segundo hijo de la comunicadora junto a Iker Casillas. Sara ya está recuperada de su última operación y ha celebrado las fiestas en familia, que ahora culminan con el cumpleaños de su niño y, para terminar la semana, con la llegada de los Reyes Magos. No te pierdas el vídeo para descubrir las emocionantes imágenes y también su mensaje, que ha completado con una frase de Alejandro Jodorowsky: "Cuando te conocí me di cuenta de que había vivido toda mi vida con las manos vacías". ¡Dale al play!

