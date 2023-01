Lo que debes saber sobre Eve Hewson, la hija de Bono de U2 que está en el festival de Sundance y es un icono para la 'GenZ'

Desde su nacimiento en julio de 1991, Eve Hewson ha crecido rodeada de arte y talento. No es de extrañar que decidiera dedicarse al mundo del espectáculo, en el que se ha hecho un importante hueco como una de las actrices del momento. La hija de Bono, el vocalista de U2, suma un nuevo reto en su carrera con Flora and son. En la película interpreta a una joven madre que atraviesa dificultades e intenta conectar con su hijo con problemas a través de la música. El largometraje dirigido por John Carney se ha estrenado en el Festival de Cine de Sundance, donde la actriz ha acaparado todas las miradas y se ha mostrado exultante junto a sus compañeros de equipo.

En el nuevo trabajo de Eve, la música tiene un papel muy destacado. "Crecí musicalmente, así que fue algo natural para mí”, ha asegurado en Variety. Ha reconocido que le gusta estar en el escenario y que le dijo a su padre que es muy divertido y entiende por qué le gusta. Dice de Bono, cuyo nombre real es Paul David Hewson, que ha aprendido mucho a su lado pero no sigue sus consejos ni le ha pedido ayuda para la película. El líder de U2 se ofreció a ayudarla pero ella ha reconocido divertida que no quiso: "Le dije, no gracias. Es muy buen cantante, así que le dije que no".

La segunda de los cuatro hijos de Bono y la activista Alison Stewart encadena proyectos interpretativos desde su debut en 2005, aunque al principio sus padres se opusieron. Ante la reacción de sus padres decidió demostrar que no era solo un capricho y su firme convicción le llevó a dejar Irlanda para estudiar un programa de teatro e interpretación durante tres años en la Universidad de Nueva York. Su trabajo la ha llevado también a ser una estrella en la esfera digital. Acumula 300.000 seguidores en Instagram y cerca de 30.000 en Twitter, cifras que confirman su éxito. Además, su estilo no ha pasado desapercibido, se ha convertido en todo un icono para la Gen Z y es un gran reclamo para destacadas firmas de moda.

La vida de Eve

Eve, cuyo nombre proviene de seven (siete en inglés) por haber nacido un 7 de julio a las 7:00, comenzó con pequeños papeles en cortometrajes, ha ido creciendo profesionalmente. El punto de inflexión lo han marcado dos miniseries: Detrás de sus ojos, de Netflix, y en Las luminarias, que tuvo un enorme éxito en Gran Bretaña. Estos dos papeles la salvaron en un momento de dudas en el que llegó a plantearse incluso si había escogido el camino correcto ya que no todas las experiencias interpretativas han sido positivas. Entre los títulos de los que ha formado parte se encuentra también El puente de los espías, donde se puso a las órdenes de Steven Spielberg y compartió reparto con Tom Hanks.

La actriz tiene una hermana mayor llamada Jordan, con la que debutó en un cortometraje, y dos hermanos pequeños, Elijah Bob Patricius Guggi Q. y John Abraham. Creció en Irlanda, donde estudió en el Dalkey School Project y en el St. Andrew 's College, pero a pesar de la gran popularidad de su progenitor, su infancia se desarrolló al margen del foco mediático. Desde su primera experiencia interpretativa, su popularidad va in crescendo y ha sido relacionada sentimentalmente con James Lafferty y Max Minghela, ambos compañeros de profesión.