El prometido de Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, su máximo apoyo al anunciar su dimisión

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciado por sorpresa su renuncia en una comparecencia ante los medios. En su declaración explicó que no se siente con fuerzas para afrontar otros cuatro años de mandato y convocó elecciones para el próximo mes de octubre. “Me voy, porque con un papel tan privilegiado viene la responsabilidad. La responsabilidad de saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no lo eres. Sé lo que requiere este trabajo. Y sé que ya no tengo lo suficiente para hacerle justicia. Es así de simple” dijo la representante laborista. “No me voy porque crea que no podemos ganar la próxima elección, sino porque creo que podemos y lo haremos” apuntó.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Durante su intervención, en la que se la notó con la voz temblorosa por la emoción, Jacinda estuvo arropada por su pareja, el presentador de televisión Clarke Gayford, con quien se marchó abrazada tras la comparecencia. La pareja, que lleva prometida desde el año 2019 y tiene una hija Neve, de tres años, anunció hace un año que aplazaba su boda después de que se establecieran nuevas restricciones con motivo del Covid en su país (como la cancelación de cualquier acto público con una asistencia mayor a cien personas y la obligatoriedad de mascarillas en lugares cerrados como tiendas o transporte público). Es precisamente en su familia en quien ahora quiere enfocarse, como ella misma aseguró en su comparecencia.

VER GALERÍA

La agitada vida personal de Boris Johnson, un primer ministro de nuevo en el punto de mira

Ardern fue elegida primera ministra de Nueva Zelanda en 2017 convirtiéndose en la mujer dirigente más joven del mundo a los 37 años. Tuvo a su primera hija cuando ya ostentaba el cargo y se convirtió en la primera dirigente de un país en llevar a su bebé a una reunión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York en 2018, para normalizar que se puede compaginar política al más alto nivel y maternidad. Esta imagen dio la vuelta al mundo. En 2020 revalidó su mandato con mayoría de apoyos, lo que permitió al Partido Laborista gobernar en solitario, algo que ninguna formación había conseguido en el país desde la reforma electoral de 1996.

VER GALERÍA

Jacinda y su pareja se conocieron en el años 2012 durante una entrega de premios y en 2018 dieron la bienvenida a su pequeña Neve Te Aroha. El presentador adquirió cierta popularidad a nivel internacional cuando documentó la visita de su hija a la ONU. En 2019 se comprometieron durante un fin de semana en la playa de Mahia, cerca del pueblo natal de Clarke en Gisborne. Su boda se convirtió en tema de debate público, dado que pasaba el tiempo desde su compromiso pero el enlace no llegaba. "He pasado más tiempo pensando en los planes del Gobierno que en los planes de boda" dijo en una ocasión sobre el tema. "Estoy feliz de poder despertarme por la mañana y ver a mi familia, pasar tiempo juntos en un año en el que no hemos parado. Básicamente no hemos tenido vacaciones y ha habido algunas cosas que han sido prioritarias", explicó. Cuando se decidieron a fijar una posible fecha, la pandemia truncó sus planes pues el Gobierno liderado por ella fue uno de los más duros del mundo en cuanto a la aplicación de restricciones para frenar los contagios de Covid.

VER GALERÍA