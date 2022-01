La primera ministra de Nueva Zelanda pospone su boda por el avance de la variante ómicron

Nueva Zelanda sigue con su particular manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. La primera ministra de este país de cinco millones de habitantes, Jacinda Ardern, ha anunciado que cancela su boda después de que se establecieran nuevas restricciones como la cancelación de cualquier acto público con una asistencia mayor a cien personas y la obligatoriedad de las mascarillas en lugares cerrados como tiendas o transportes públicos. Esta medida se ha producido después de que se detectara un brote de la variante ómicron en nueve personas que precisamente acudieron a un enlace nupcial en Auckland. Dando ejemplo, la mandataria ha confirmado en una entrevista que aplaza su enlace con el presentador de television Clarke Gayford, con el que se comprometió en 2019 y con quien tiene una hija de tres años.

VER GALERÍA

Jacinda, de 41 años, ha dicho que no es "diferente a otros miles de neozelandeses que han sufrido impactos mucho más devastadores por la pandemia, el más devastador la incapacidad de estar con un ser querido cuando está gravemente enfermo, eso va a superar por mucho cualquier tristeza que yo experimente", dijo demostrando una gran empatía. Sobre su decisión de cancelar la boda que iba a tener lugar este verano dijo: "Así es la vida", en declaraciones recogidas por la CNN. La boda de la política se ha convertido en uno de los temas más comentados entre la opinión pública, que veía que pasaba el tiempo desde que se anunció que se casaba, pero no se llegaba nunca a producir la ceremonia. Ella, ajena a especulaciones, dijo: "He pasado más tiempo pensando en los planes del Gobierno que en los planes de boda", dijo durante su intervención en The AM Show. "Estoy feliz de poder despertarme por la mañana y ver a mi familia, pasar tiempo juntos en un año en el que no hemos parado. Básicamente no hemos tenido vacaciones y ha habido algunas cosas que han sido prioritarias", decía.

VER GALERÍA

- La agitada vida personal de Boris Johnson, un primer ministro de nuevo en el punto de mira

Jacinda y Clarke se conocieron en el años 2012 durante una entrega de premios y en 2018 recibieron a su hija Neve Te Aroha. El presentador adquirió cierta popularidad internacional cuando documentó la visita de su hija a la ONU. En 2019 se comprometieron durante un fin de semana en la playa de Mahia, cerca del pueblo natal de Clarke en Gisborne. Aunque eran muchas las voces en el pasado que querían que se casaran, Jacinda siempre alegó que habían hecho las cosas al "revés", pero que la boda llegaría algún día. Lo que no contaba era con que el mundo colapsara ante la llegada de un virus tan infeccioso.

VER GALERÍA

Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno liderado por Jacinda Ardern ha sido uno de los más duros del mundo a la hora de aplicar restricciones para frenar los contagios. En Nueva Zelanda hay unos 15.600 contagios y 52 muertos. Se han decretado varios confinamientos y se cerraron las fronteras durante varias semanas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.