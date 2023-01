Se filtra lo que ganarán los actores de 'Stranger Things' en la última temporada

Cuando se estrenó Stranger Things en 2016 ni Netflix era lo que es ahora ni sus protagonistas eran estrellas. Además del reparto infantil, Winona Ryder había pasado años apartada de Hollywood y David Harbour solo tenía un par de títulos verdaderamente exitosos en su currículo. La serie era una apuesta segura en los primeros años de la era de la nostalgia y con el trabajo de reivindicación de los frikis hecho por Big Bang Theory, pero consiguieron superar todas las expectativas, sobre todo cuando después de la primera temporada la audiencia continuó creciendo año tras año. Ahora, mientras esperamos a la quinta y última edición de la ficción, se han desvelado cuál es el espectacular sueldo que reciben sus protagonistas.

- Noah Schnapp ('Stranger Things) ya es mayor de edad: los 7 datos más curiosos sobre este actor

VER GALERÍA

Si bien la cuarta temporada de Stranger Things costó a Netflix unos 28 millones de euros, los últimos episodios han duplicado su valor debido a la renegociación de los salarios de los protagonistas. Al parecer, todos los actores se habrían reunido con la producción para conseguir el aumento de sueldo, con la excepción de Millie Bobby Brown que tiene un contrato de creación de contenido diferente a través de su propia productora. La compañía de vídeo bajo demanda habría dividido al elenco en diferentes clases para establecer los rangos de dinero que recibirían. En la parte más alta están los adultos, Winona Ryder y David Harbour, sobre todo por considerar que la fama existente de la intérprete de Eduardo Manostijeras fue parte del éxito de la serie. Cada uno de ellos recibe 8,8 millones de euros por la última edición, más del triple de lo que ganaron en la tercera.

- Gaten Matarazzo: de niño a actor consagrado de fama mundial gracias a 'Stranger Things'

VER GALERÍA

Después irían los cuatro actores que ejercieron como reparto inicial, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Finn Wolfhard, a quien se suma Sadie Sink pese haber llegado más tarde. Sus sueldos superan los 6,5 millones de euros. Muy lejos de los 187.000 que se llevaron en la primera temporada de la serie cuando tenían entre doce y trece años. El tercer grupo es el que forman los jóvenes adultos entre los que están Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke, que se llevan unos 5,6 millones. El último segmento, que estaría formado por Brett Gelman, Priah Ferguson, Jamie Campbell Bower y Cara Buono, entre otros actores secundarios, recibirían mucho menos pero la cantidad exacta no se ha filtrado.

VER GALERÍA

- David Harbour, actor de 'Stranger Things', adelgaza 27 kilos: así ha sido su increíble transformación

A pesar de que puedan parecer cantidades astronómicas, están lejos de las cifras que habrían conseguido, por ejemplo, los protagonistas de la última temporada de Juego de Tronos que se llevaron cada uno más de un millón por episodio. Una cifra similar a la que se acordó para Friends en sus episodios finales, a pesar de que hay quince años de diferencia entre ambos momentos.

VER GALERÍA

Todo lo que sabemos de la quinta temporada de Stranger Things

La quinta temporada de Stranger Things no ha empezado aún a rodarse, pero ya hay algunos detalles que se conocen sobre qué podremos ver en el final de la historia. La batalla contra Vecna (Jamie Campbell Bower) no ha terminado y, según adelantaron los hermanos Duffer, es posible que veamos un salto temporal y episodios tan largos como los del final de la cuarta, que casi alcanzaban las dos horas de duración. Sobre la fecha de estreno, teniendo en cuenta el calendario es posible que no sea hasta 2024 cuando veamos el desenlace de la ficción. Se sabe que no habrá nuevos fichajes y que solo tendrá ocho episodios, para todo lo demás... toca esperar.