El controvertido regreso de Djokovic a Australia: echa a su hermano a gritos de la grada en pleno partido

Novak Djokovic ha vuelto a jugar en Australia un año después de haber sido deportado del país por negarse a ponerse la vacuna contra el Covid-19. Y su regreso no ha estado exento de controversia. Aunque acabaría ganando el partido frente al estadounidense Sebastian Korda en la final de Adelaida, que se disputada este lunes, perdió el primer set. Tras el punto que daba la victoria a su rival, se volvió a las gradas visiblemente enfadado, gritando "¡vete fuera!".

Entre los aplausos de los aficionados que apoyaban a Korda, empezaron a resonar los gritos de Djokovic, un momento tenso que la televisión australiana captaba en directo. En los primeros instantes, no quedaba claro a quién se dirigía y las cámaras buscaban entre el equipo técnico del serbio hasta que, poco después, localizaron a Marko, el propio hermano del tenista, marchándose de las gradas acompañado por otra persona.

Lo hizo de la manera más discreta posible, dada la situación. Sin contestar a su hermano mayor y sin pronunciar palabra con quienes estaban a su alrededor, quizás, para no aumentar la crispación y para no perjudicar al tenista en su juego. Lo que no pudieron recoger las cámaras es el motivo que llevó al deportista a pedirle de ese modo a Marko que se marchase.

Por eso, al finalizar el partido y como no podía ser de otro modo, los periodistas le preguntaron por lo ocurrido. Djokovic, ya más relajado tras haberse proclamado vencedor, elogió a su equipo técnico, pero no revelaba la causa de su enfado. Eso sí, reconocía públicamente que a veces no es fácil sentarse en su palco y dejaba claro que mantiene una estrecha relación con su hermano.

De hecho, el pasado 30 de diciembre, publicaba en su perfil de Instagram una imagen junto a él en la que aseguraba estar "emocionado" por jugar de nuevo en Adelaida y le dedicaba unas cariñosas palabras: "Contento por tener a mi hermano Marko conmigo".

Marko Djokovic es el hermano mediano de Novak (tienen otro hermano menor que ellos, Djordje). También es tenista profesional y, como él, está afincado en España, en Marbella en concreto, donde lleva años trabajando en la Academia de Tenis de Puente Romano Beach Resort. Allí llegó de la mano de Pepe Imaz tras no lograr en la pista el éxito arrollador de su hermano mayor.