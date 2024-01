¿Quién es quién en la familia de Novak Djokovic?

Loading the player...

Tiene solo 36 años, pero Novak Djokovic ya está planeando su autobiografía. La estrella del tenis, eso sí, planea escribir otro libro antes, y es que no quiere apresurarse por contar sus propias vivencias. "Hay mucho que decir. Se contarán muchas cosas", ha declarado tras su partido contra Dino Prizmic en el Open de Australia. En efecto, sin duda al deportista no le van a faltar experiencias que narrar, siendo, como es, un auténtico campeón a nivel mundial y líder en la clasificación ATP. Su gran apoyo dentro y fuera de la pista es su familia, tanto la que ha formado con su mujer, Jelena, como sus padres y hermanos. Pero ¿quién es quién en su familia? Dale al play y no te lo pierdas.

