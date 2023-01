Lourdes Montes responde: de un nuevo embarazo a su relación con Cayetana Rivera

Positiva, cariñosa, independiente y familiar, así se define Lourdes Montes. Está muy unida a los suyos y al hablar de los propósitos que vienen a su mente en este comienzo de año, volver a ser madre es uno de los que baraja. Tras los nacimientos de Carmen (19 de agosto de 2015) y Curro (9 de enero de 2019), Francisco Rivera y su esposa podrían convertir a sus niños en hermanos mayores. "No lo descarto", ha asegurado la diseñadora, quien ya había explicado que le encantaría repetir experiencia ya que está encantada con la maternidad.

En las páginas de ¡HOLA!, Lourdes compartía los detalles de la personalidad de sus hijos, quienes son muy diferentes pero también tienen rasgos comunes como la nobleza o la pasión por la naturaleza heredada de Francisco. De Carmen nos decía que es "obediente, inquieta y muy buena". Además, considera que para su edad es muy madura y resulta muy fácil hablar con ella y que entienda las cosas. El pequeño de la casa, explicaba, "es muy seguro de sí mismo, optimista y fuerte". Físicamente guarda un gran parecido con la familia Montes pero tiene los mismos gustos y aficiones que su padre y siempre está pendiente de su madre.

Lourdes, que comparte su vida desde hace más de una década junto a Francisco Rivera, también ha contado cómo se lleva con Cayetana, la primogénita del diestro, nacida en octubre de 1999. "Estupendamente. Siempre me ha puesto las cosas muy fáciles, tengo mucha suerte", ha dicho de la hija de Eugenia Martínez de Irujo. Tana, como la llaman cariñosamente, adora a sus dos hermanos pequeños y tiene una gran complicidad con la mujer de su padre. Así ha quedado patente una vez más esta Navidad, cuando la joven organizaba un festival benéfico en Sevilla en el que contaba con el apoyo de su pareja, Manuel Vega, de su padre y de Montes.

La rutina de Francisco y Lourdes ha cambiado mucho tras la retirada del diestro en 2017, pero la empresaria aún tiene muy presente cada paso que daba cuando su marido se vestía de luces para ponerse frente a un toro. "Solía acompañarlo siempre que podía e iba a la plaza, excepto el último año, que me quedaba dando un paseo durante la corrida o en el hotel", ha confesado. "Para mí, volver atrás ahora sería imposible. Desde que soy madre, no tengo capacidad para pasar miedo. Además, ya me he acostumbrado a que esté siempre con nosotros", confesaba en nuestras páginas.

Su firme apuesta por la moda y su pasión por la historia

La diseñadora andaluza está muy ilusionada con su andadura en la moda flamenca, en la que dará un paso más ya que el próximo 26 de enero presenta una nueva colección de Mi Abril en SIMOF (Semana Internacional de la Moda Flamenca). Cuando conoció al primogénito de Paquirri y Carmen Ordóñez, Lourdes trabajaba como abogada ya que estudió Derecho "por eliminación y tradición familiar". La Historia siempre le ha apasionado y es su asignatura pendiente. De hecho se matriculó hace unos años en la universidad para cursar esta carrera pero hizo un parón por la maternidad y espera poder retomar las asignaturas "cuando los niños crezcan un poco".

