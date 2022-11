Así responde Lourdes Montes a las preguntas sobre la situación familiar

Lourdes Montes ha reaparecido ante los medios en Madrid. La diseñadora ha sido una de las protagonistas de la inaguración de la nueva tienda de Silbon en la calle Barquillo, donde la hemos visto presumiendo de estilo con un tres piezas en tonos grises, ideal para esta época del año. Muy guapa y sonriente, la mujer de Francisco Rivera ha preferido no pronunciarse sobre los diferentes frentes abiertos que tienen en la familia y se ha limitado a decir: "Es difícil opinar, cada familia es un mundo y hay que ser feliz de una manera u otra".

Al preguntarle cómo se encuentra su cuñado Kiko Rivera tras el ictus que sufrió en octubre, Lourdes ha declarado: "Espero que se recupere lo antes posible y yo creo que, además, va cada día mejor, así que fenomenal". También se ha mostrado muy discreta sobre la ruptura de Cayetano Rivera y Eva González. "Pregúntale a él, por favor. Yo es que hablo de mis cosas y prefiero no entrar en temas que no son míos (...) Creo que son ellos los que tienen que contar cómo se encuentran y nadie más", ha insistido.

De lo que sí ha hablado ha sido de sus hijos, Carmen y Curro, que están "muy bien, fenomenal y creciendo". "Están en una edad maravillosa para disfrutarlos. Juegan mucho y eso que cuando son niño y niña podrían no encajar, pero muy bien". Lourdes ha sorprendido al confesar que podrían estar pensando en aumentar la familia: "Tengo dudas, pero me daría pena quedarme solo con dos. Nunca se sabe... no lo descarto". La diseñadora ha explicado que tanto ella como su marido no han "deshechado la idea completamente" y que si viene otro bebé estarían felices.

Embajadora de moda

Lourdes ha acudido al evento como embajadora de la marca cordobesa con la que lleva colaborando desde el año 2019. "Comencé a contribuir con Silbon por su compromiso con las mujeres desfavorecidas en la India y ahora me siento muy feliz de representar los valores de compromiso, responsabilidad y lucha que identifica a la mujer Silbon", ha dicho Lourdes a Europa Press. En la inaguración de la primera tienda de la firma dedicada en exclusiva a la mujer, Lourdes se ha decantado por un pantalón, chaqueta y chaleco en tela príncipe de gales que pertenece a la colección Otoño-Invierno 22/23.

Un proyecto común

"A través de la Fundación Vicente Ferrer empezamos con este proyecto que se terminó y es una maravilla. En verano también sacaron una línea de bolsos que hace una cooperativa de mujeres marroquíes en riesgo de exclusión y, bueno, poco a poco me fue fascinando todo lo que hacían y cuando salió la idea de hacer una línea para mujer, pues me llamaron", ha asegurado.