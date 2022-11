María José Suárez habla de cómo se encuentra su amiga Eva González tras su separación

Eva González ha celebrado su primer cumpleaños tras su ruptura con Cayetano Rivera. La presentadora ha soplado las velas de su 42 cumpleaños en la intimidad y en compañía de su seres queridos. "Vamos a por otra vuelta al sol! ¡¡¡Muchas gracias por todas las felicitaciones!!! A por los 42", decía la bella sevillana tras conocerse que ella y su marido viven separados desde hace algunos meses, tal y como anunció en exclusiva en la revista ¡HOLA! Una decisión firme y sin vuelta atrás, según conocíamos el pasado miércoles en nuestra revista.

La presentadora de La Voz ha compartido su original tarta de cumpleaños, un pastel hecho con mucho esmero y decorado con rosas rojas y las velas con el número 42. "Felicidades bonita", le decía su amiga Raquel Perera al ver el post de la celebración. "Feliz cumpleaños bella", era la felicitación de Sara Carbonero, mientras su íntima Vicky Martín Berrocal le enviaba una cariñoso mensaje: "Amiga, feliz vuelta al sol. Lo mejor de lo mejor te deseo para hoy y para siempre. Te quiero".

Desde que se conociese su separación, sus amigas se han volcado con ella, como así ha demostrado María José Suárez. Aunque no ha querido dar detalles acerca de la ruptura, la exMiss España ha querido revelar cómo se encuentra Eva González. "Sí, he podido hablar con ella, evidentemente es amiga mía", señalaba a la agencia Europa Press. "Ella está bien", añadía. María José asegura que ha estado muy pendiente de su amiga tras conocerse que no viven juntos desde hace meses: "En estos momentos hay que estar. En todos, pero en estos momentos más", señaló la modelo, que hace año y medio vivió una situación similar tras su separación de Jordi Nieto, padre de su hijo Elías.

Ahora María José Suárez es muy feliz junto a Álvaro Muñoz Escassi, con quien lleva un año de relación, una historia de amor por la que pocos apostaban, como confesaba su amiga Raquel Rodríguez. "Yo la verdad es que no, apostábamos poco", admitía. "Se lo decía ahora (a ella) ahí dentro, '¡mira que apostábamos poco!". En cuanto a la separación de Eva y Cayetano, la que fuera también Miss España en 1994 aseguraba. "Esto son épocas", contaba, haciendo referencia también a la separación temporal de su amiga Elena Tablada. "Ha estado la época de los nacimientos de niños, de las bodas, de los bautizos, ahora de las separaciones". Y aseguraba que, pese a todo, a Eva González la veía bien, "Sí, es que hay que pasar por todas estas cosas".

Se trata de un aniversario un tanto delicado para la presentadora. Un día después de celebrar su cumpleaños, se cumplió el séptimo aniversario de la su boda con Cayetano Rivera. Una celebración en la localidad sevillana de Mairena de Alcor, tierra natal de la presentadora y donde ahora reside con su hijo, Cayetano, mientras que el diestro se encuentra en ‘El recreo de San Cayetano’ en Ronda.