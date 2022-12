Francisco Rivera y Lourdes Montes, al lado de Cayetana Rivera en su gran día

Cayetana Rivera se ha convertido en la protagonista de la tarde de este último viernes del año. Y es que, la hija de Eugenia Martínez de Irujo organizaba el Ilusion Fest, un festival benéfico para niños en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social en la discoteca Antique Theatro de Sevilla. La joven ha estado acompañada por su padre, Francisco Rivera, que acudió con su mujer Lourdes Montes -la madre de sus hermanos-, con quien mantiene una excelente relación desde hace tiempo. Su novio, Manuel Vega, tampoco ha querido perderse uno de los momentos más importantes para Tana.

VER GALERÍA

"Un acontecimiento muy bonito, la causa es lo más importante, los niños que merecen la ayuda y la verdad que un lujo que te dejen aportar un granito de arena", señalaba Francisco Rivera, quien ha querido estar al lado de su hija Tana. El extorero se ha mostrado muy orgulloso por lo que había planificado su hija, destacando que él no había participado en el montaje del acto: "Yo no organizo, pero creo que sí (haciendo referencia a si se habían vendido todas las entradas). Además, está organizado perfectamente y tiene un plantel de artistas magníficos. La verdad que es una responsabilidad", señalaba.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Además, ha resaltado lo mucho que Cayetana se había involucrado en el festival: "Se han pegado un trabajo, la organización, entre ellos Tana, ha sido un trabajo, porque organizar esto con tantos artistas y de esta calidad no debe ser nada fácil". Por último, Franisco ha reiterado que había sido Tana y no él quien se había encargado de todo: "Ha sido Tana, yo no he hecho nada. Ella hizo un grupo de WhatsApp en el que nos metió a todos", resaltaba.

VER GALERÍA

¡Qué noche inolvidable! Cayetana Rivera y Lourdes Montes lo dan todo juntas en el concierto de Leiva

Al evento también ha acudido la madre de Cayetana, Eugenia Martínez de Irujo, acompañada de Narcís Rebollo, con quien se volvía a casar en Las Vegas hace más de un mes -la primera vez que lo hicieron fue hace cinco años, el 17 de noviembre de 2017-. A su llegada, y al igual que Francisco Rivera, Eugenia se ha mostrado muy orgullosa por la gran idea que había tenido Tana: "Venimos a apoyarla, a estar aquí con ella, que es muy buena iniciativa y es muy bonito el tema", aseguraba. Antes de entrar al recinto, la duquesa de Montoro ha desvelado el deseo que le pide a este 2023: "Que nos dejen como estamos", revelaba.

VER GALERÍA

Cayetana Rivera, una invitada rompedora con top corsé y pantalón ancho

Tampoco han querido perderse este festival benéfico los Gemeliers. Los hermanos Dani y Jesús Oviedo han asegurado que son muy amigos de la nieta de la duquesa de Alba y por eso no se podían negar a participar. Además, este evento tenía como maestros de ceremonias a dos rostros muy conocidos: Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis Balompié de fútbol, y Toñi Moreno, presentadora de televisión. De hecho, esta última se ha mostrado muy feliz de que hubieran contado con ella: "Estoy encantada de la vida. Me llamó Tana y con tanta ilusión no la podía decir que no", señalaba la catalana.