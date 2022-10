Las emocionantes palabras de despedida de Lourdes Montes a su abuela recién fallecida

Lourdes Montes ha perdido a su abuela Pepa, a la que ha rendido un pequeño homenaje a través de su perfil público. La diseñadora ha escrito un emotivo texto dedicado a su inseparable abuela, que ha conseguido encoger el corazón de sus seguidores. “Cuánto vamos a echar de menos tu calma, tú dulzura, tus consejos, tus ánimos, tu risa… Siempre nos decías que viajáramos que aprendiéramos, en definitiva que disfrutáramos de la vida y sacáramos lo bueno de las cosas. Fuiste la mejor confidente, la mejor consejera, el HOGAR de todos y cada uno de nosotros, estabas ahí, sin exigir nada, simplemente esperándonos… siempre llegábamos…”, comienza escribiendo Lourdes, que ha acompañado estas sentidas palabras de unas imágenes de su abuela cuando era joven.

Lourdes Montes nos habla de su Camino de Santiago

La diseñadora continúa deshaciéndose en halagos hacia Pepa: “Qué suerte disfrutar de ti tantos años, como tú decías “no es que te quiera más, es que te quiero desde hace más tiempo que a lo demás…” Y a mí, me encantaba oírlo!!!! Qué suerte que conocieras a tus bisnietos y vivir contigo esa etapa tan bonita y tan importante de mi vida. Ojalá sea capaz de crear una familia tan maravillosa como la que tú has dejado ❤️”, así se despide Lourdes de su abuela. Francisco Rivera no ha dudado en comentar la publicación de su mujer: “Hoy el mundo es peor, más triste, más oscuro y un ángel ha llegado el cielo. Allí la esperaban, están de fiesta. Te vamos a echar de menos”, escribía el diestro.

Franciso Rivera y Lourdes Montes nos descibren 'La calma', su nueva finca en el Rocío: Confidencias al comenzar el año

Pepa Zabala era la abuela materna de Lourdes, a la que ya habíamos visto en alguna ocasión gracias a las redes sociales de la diseñadora. Una de las imágenes más tiernas está protagonizada por su hijo Curro. La mujer del diestro publicó una fotografía en la que se veía a Pepa sosteniendo a su bisnieto, y su cara reflejaba la felicidad de un momento tan especial. La matriarca de la familia ha estado al lado de su nieta durante sus dos embarazos, cuando la diseñadora esperaba la llegada de su primera hija, Carmen, vimos a Pepa y Lourdes paseando tranquilamente por las calles de Sevilla cogidas del brazo.

Lourdes Montes comparte una preciosa foto del pequeño Curro con su bisabuela

La pequeña Carmen, que ya tiene siete años, convirtió a Pepa en bisabuela por primera vez. Unos años después llegaría Curro, de tres años, que se convertiría en el segundo bisnieto. A pesar del fallecimiento de Pepa, la diseñadora ha tenido la suerte de disfrutar muchos años de su abuela, que ha tenido la oportunidad de conocer a sus bisnietos. Lourdes ha heredado su pasión por la costura de su abuela, que vistió a numerosas sevillanas en su taller en la calle Asunción y posteriormente en El Porvenir. La diseñadora desveló que la primera novia que entró en su taller, le explicó que confiaba en ella porque su abuela hacía los trajes de flamenca más bonitos de Sevilla.