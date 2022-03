¿Es Lourdes Montes o la pequeña Carmen? La imagen que demuestra el gran parecido entre madre e hija

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y aunque estas fiestas son sinónimo de alegría, villancicos, regalos y tiempo en familia, es inevitable que estas fiestas lleguen acompañadas de algo de melancolía. En este sentido, Lourdes Montes ha hecho un viaje al pasado y ha rescatado de su álbum familiar una foto que para ella es importante puesto que refleja las inolvidables vacaciones que pasaba con los suyos cuando era solo una niña. "No es una gran foto, pero hoy estoy recordando esa casa, esos veranos, todos mis tíos y unos cuantos amigos agregados, mis abuelos, mis padres...", ha comenzado a decir junto a una divertida imagen en la que está acompañada de su tío Carlos y de su hermano Curro y lleva puesto un traje de hada. " Un día me disfrazaban mis tías, otro me llevaban mis tíos a un partido de fútbol, las mañanas a la playa con mi abuelo y después de cenar siempre un paseito con mi abuela a comprar helados. FELICIDAD MÁXIMA", ha dicho la diseñadora.

Este bonito recuerdo de su infancia ha hecho que muchos de sus seguidores se sorprendan al comprobar el gran parecido que guardan Lourdes y su hija Carmen, que en agosto cumplía cuatro años. De hecho, el propio Francisco Rivera ha reaccionado a la instantánea asombrado al ver cómo la niña es idéntica a su mujer cuando esta tenía su edad. "Un copia de Carmen", ha dicho el diestro. Pero no solo él se ha dado cuenta de que madre e hija son como dos gotas de agua, seguidores anónimos y conocidos han escrito a la andaluza para poner de manifiesto esta gran semejanza que hay entre ellas. "Carmen es clavada a ti", ha escrito la estilista Cristina Reyes.

A pesar de que físicamente Carmen tiene unos rasgos muy similares a los de su madre, personalmente también tiene muchas cosas de su padre y ha heredado de él su pasión por el campo, por la naturaleza y por los animales. De hecho, es habitual ver a la niña los fines de semana saliendo a montar a caballo con Francisco o jugar con Tawa, la perrita de la familia. Además, el pasado mes de abril, la pequeña incluso se atrevía a coger un capote en La Maestranza, donde demostraba que se mueve como pez en el agua en las plazas y que lleva el arte en los genes. "Pisando la catedral del toreo. Viviendo desde pequeña nuestras tradiciones. Ha aprendido a respetar", comentaba orgulloso el mayor de los Rivera Ordóñez.

Lourdes y Francisco están a punto de despedir un 2019 que, para ambos, tendrá siempre un significado especial. No en vano, el 9 de enero del citado año llegaba al mundo su segundo hijo, Curro, un niño que ha completado su felicidad y la de toda la familia. "Mi mujer es el timón de un barco, es la que nos guía. Yo soy el casco y mis hijas son las velas, las que te impulsan, te animan, te motivan para luchar. Ahora, tendremos una velita más en nuestro barco", aseguraba el diestro en ¡HOLA! poco antes de la feliz llegada del benjamín de la casa, quien ha empezado ya a gatear y a compartir juegos con su hermana.

