La confesión más romántica de Lourdes Montes: 'Fran Rivera fue mi amor platónico durante una época'

Nadie pensaba que alguna vez se podría ver a Lourdes Montes y Francisco Rivera entrevistándose el uno al otro. Pero eso es lo que ocurrió anoche: el matrimonio se transformó por un día, de protagonistas a entrevistadores en Arusytis Prime, donde el conocido matrimonio se sentó frente a frente para hacer grandes confesiones, igual que hiciero una semana antes María Teresa Campos y Terelu Campos. Estas confesiones han permitido a los espectadores ver la versión más romántica de Francisco, entregado por completo a su familia: "Yo comparo a la familia como un barco, yo soy el casco, Lourdes el timón y los niños las velas. Ella es pura serenidad, pura normalidad, realismo absoluto. Incluso para mi profesión, el momento más a gusto ha sido con ella". Lourdes, por su parte, ha admitido previa pregunta de su marido que durante su adolescencia tenía fotografías de Rivera en su carpeta: "Fue mi amor platónico durante una época, luego se me pasó".

"Se lo dije a mi querido amigo Rafa Serna (Compositor fallecido este febrero, amigo íntimo de la familia), vale que eran las cuatro de la mañana, pero le dije: 'Esa es la mujer con la que me voy a casar', y aquí estamos", ha declarado Francisco Rivera, ganándose la sonrisa de su mujer y, también, la ovación del público presente. La diseñadora ha explicado qué pasó cuando conoció al que fuera el ídolo de su juventud: "Habíamos superado lo de la carpeta. Lo vi muy complicado todo". Por ejemplo, su madre no estaba nada de acuerdo con esa nueva relación: "No quería ni verlo, ni conocerlo, no le hacía falta. Era famoso, divorciado, fama de ligón...". Eso sí, ha sido el propio hijo de Carmina Ordóñez quien ha explicado que en la actualidad mantiene unas fantásticas relaciones con su suegra: "Por como cuido a su hija y por los nietos que tiene".

Francisco Rivera se ha mostrado algo extrañado por la visión que cierto sector del público puede tener de él. "Creo que todo el mundo piensa que soy muy chulo, muy agresivo y hasta machista. Yo creo que no, nada más lejos de la realidad. Tengo sangre en las venas, vengo de una familia de gente de raza, pero no soy un chulo para nada, al revés", decía el empresario, muy convencido de sus palabras. Algo que su misma mujer ha confirmado al instante: "La imagen no tiene nada que ver". La única crítica de Lourdes a su marido solo viene por su poca colaboración en la cocina: "En una parte sí, por ejemplo en la cocina, ni el microondas sabe poner. Con los niños sí me ayuda mucho".

Juntos han formado una familia integrada por Carmen y Francisco, los cuales se están convirtiendo en estrellas a través de las redes sociales. "El niño es un becerro, es un animal, es muy malo. Sobre todo no dejar dormir a la madre. Carmen es magia pura", así se ha deshecho en palabras de amor Francisco Rivera, al que se le iluminaba la cara al hablar de sus retoños. "Yo le llamo Fran y Lourdes le llama Curro, tenemos una guerra... Pero lo llevamos bien", explicaba sobre el 'conflicto' que vive su hogar.

Lourdes y Francisco no han rehuido la polémica. El empresario ha querido explicar en qué punto se encuentra su relación con su hermano Kiko Rivera. "Creo que Kiko tenía que haberse mantenido al margen, pero por la contra yo soy su hermano también. El sitio de Kiko no era fácil, era complicado, pero tenía que haberse quedado a un lado", ha explicado Rivera.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.