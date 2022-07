Lourdes Montes celebra por adelantado el cumpleaños de su hija Carmen con un 'salón beauty' para todas sus amigas

Loading the player...

Carmen, la hija mayor de Lourdes Montes y Francisco Rivera, cumplirá siete años el próximo 19 de agosto. Como en esas fechas, la pequeña nunca lo puede celebrar con sus amigas y compañeras de colegio, la diseñadora le ha organizado una fiesta de cumpleaños por adelantando. Pero no ha sido una fiesta cualquiera. Carmen y sus amigas se lo han pasado genial probando los trucos de belleza de sus mamás en un salón beauty, ¡en el que como se puede comprobar en las imágenes no faltaba ningún detalle!. La hija de Lourdes Montes por fin ha podido celebrar un cumpleaños junto a sus amigas y además lo ha hecho de la manera más original y divertida. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

