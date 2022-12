Lorenzo Caprile se pronuncia tras verse afectado por la ausencia de Anne Igartiburu en las campanadas

La presencia de Anne Igartiburu en las campanadas no se entendía sin su exclusivo diseño de Lorenzo Caprile. Cada Nochevieja aparecía en el balcón de la Puerta del Sol con un impresionante vestido, siempre de color rojo. Comenzaron a trabajar juntos en 2009, creando una tradición que parecía infinita, pero que este año se ha roto de forma abrupta.

La presentadora no dará la bienvenida al 2023 en Televisión Española y, por tanto, el modista se ha visto afectado. "Cuesta mucho crear una marca, era como la Nochevieja con Anne y su vestido rojo de Caprile. Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así pues me ha dado mucha pena. Y me da mucha pena por Anne, porque no se lo merece, sinceramente", ha dicho en una entrevista concedida a El Televisero.

Caprile, de 55 años, ha asegurado que Anne se encuentra "tranquila y feliz" a pesar de todo. De hecho, se queda con la parte positiva de esta decisión: por primera vez en 17 años pasará la Nochevieja con su familia. "Ella es maravillosa, está bien, deseándole lo mejor a Los Morancos y a Ana Obregón, que la tiene mucho cariño", ha declarado el diseñador.

Lo único que ha lamentado la presentadora es que Lorenzo y su equipo no vayan a poder confeccionar el traje, ya que era algo que les llenaba de alegría e ilusión. "Anne estaba triste por nosotros porque sabe que es algo que esperamos con mucho cariño. Para nosotros era como un talismán. Yo, que soy muy supersticioso, entraré en el 2023 un poquito cojo", ha reconocido.

Por carambolas del destino, este año veremos a Caprile dando las campanadas en Telemadrid con Silvia Jato. "He tenido otros sueños y algunos se han cumplido, pero este nunca lo tuve2", ha confesado emocionado. Se vestirá de rojo para seguir con la tradición, pero no diseñará el traje de su compañera. "En primer lugar por respeto a Anne y en segundo lugar porque yo ya soy protagonista por mi mismo, vestir también a mi compañera no me parece ético", ha aclarado.