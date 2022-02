Esto es lo que opina Lorenzo Caprile sobre los 'looks' de Cristina Pedroche en las campanadas

Lorenzo Caprile ha aclarado qué le parecen los looks que Josie prepara cada Nochevieja para que Cristina Pedroche presente las campanadas en Antena 3, asegurando que le parece fenomenal que hagan ese tipo de "gamberradas". "A veces le llamo y le digo 'te has quedado corto, tenías que ser más gamberro'. Es lógico. Ella es ideal y jovencísima y él tiene toda la vida por delante y está genial que hagan eso. Me quito el sombrero", ha relatado el diseñador, añadiendo que todos los años manda un correo al estilista para decirle que le ha encantado. Pero además, el juez de Maestros de la costura ha querido dejar claro aunque no lo parezca, su trabajo con Anne Igartiburu, a la que viste desde 2009-2010, también es arriesgado a su manera, como en la despedida de este 2021 en la que la presentadora llevaba pantalón. "Lo extraño sería que Anne y yo, que ya tenemos una edad y siendo TVE, nos pusiéramos a hacer ese tipo de cosas. Sería chocante. Creo que uno tiene que saber dónde está y mantener un hilo conductor y tener coherencia", ha explicado Caprile en El Hormiguero.

El diseñador ha confesado también que estuvo a punto de cerrar su taller por culpa de la pandemia. "Lo hemos pasado muy mal, un año horroroso como todo el mundo, pero por suerte nos hemos recuperado". Además, Lorenzo ha contado que muchas mujeres le encargan y le piden información para vestidos de novia, pero después le dicen que se casarán dentro de un par de años, algo que el juez de Maestros de la costura no entiende, porque si algo nos ha enseñado estos duros momentos provocados por el coronavirus es saber que debemos vivir el momento y disfrutar de la vida. "A saber lo que pasa de aquí a ese tiempo, mejor celebrar el enlace ahora por si te vas con otro o con otra", ha bromeado el modisto, afirmando además que existen dos tipos de novias, las que se casan por el bodorrio y las que lo hacen enamoradas.

"No hay mucha diferencia entre unas y otras. Pero las que vienen convencidas de lo que van a hacer es porque saben que quieren una nueva vida con su pareja y todo va más fluido, nos lo pasamos fenomenal y sin melodramas. Y luego están las otras que le dan demasiada importancia a todo el aparato, a ser la más moderna y la que tenga más likes, la más original de su grupo. Y ahí ya son más pegas", ha expresado Lorenzo Caprile. El modista, como le gusta denominarse, también ha comentado que cree saber en qué ocasiones las parejas durarán mucho o nada: "Hacemos nuestras quinielas, pero gracias a Dios nos equivocamos", ha dicho el invitado al El Hormiguero, afirmando que algunas novias le paran por la calle para recordarle que fueron vestidas por él y le van contando la suerte que han tenido con sus relaciones.

Lorenzo Caprile también ha contado que le gusta que las mujeres arriesguen eligiendo sus vestidos de novia porque dice que le han encajonado en un estilo clásico, lo que le ha llevado a confesar que le encantan las ideas que se salen de lo normal, ya que hay que arriesgarse y atreverse. El diseñador también ha querido dejar claro, hablando de algunas declaraciones sobre moda en el documental de Georgina Rodríguez, que está de acuerdo con la influencer en que las reglas de vestimenta no hay que tomarlas tan de verdad y por qué no va a ser posible llevar chándal con joyas: "Todo es cuestión de actitud. La moda tiene que ser divertida y lúdica, sino es muy pesada. Es ropa. No salvamos el mundo", ha dicho entre risas.

