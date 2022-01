Lorenzo Caprile relata el acoso escolar y las depresiones que sufrió

Lorenzo Caprile, que hace unas semanas visitó las cocinas de MasterChef Celebrity 6 y se atrevió a cocinar, ha hecho una de las confesiones más duras sobre su infancia. Durante su etapa en el Colegio SEK Ciudalcampo, el diseñador ha recordado que fue la diana de sus compañeros y que en esa etapa lo pasó muy mal porque los otros niños se metían mucho con él. "No tenía mote, pero me llamaron muchas cosas. En el cole me zumbaron por todos lados: por gordito, por mariquita, por empollón. Ya sabes cómo es, a nada que destaques un poco por lo que sea pues van a por ti. También es una escuela de vida", ha relatado el juez de Maestros de la costura a Alberto Chicote en Fuera del mapa, añadiendo que prefiere que le llamen por su apellido porque así lo hacían en aquella etapa. Pero a pesar de los momentos tan difíciles durante la adolescencia, el modista ha reconocido que aprendió a relativizar la cosas, a desarrollar la ironía y el sentido del humor. "No os toméis la vida tan en serio, la vida es otra cosa", ha continuado diciendo a los "ofendidines".

Lorenzo Caprile, que estudió diseño en Nueva York y Florencia, empezó en 1986 a trabajar en Italia en diferentes firmas de moda y en 1993 decidió abrir su propio taller de alta costura. Tras confesar que se acercó a la industria "por el glamour y los desfiles", el diseñador ha revelado que después de comenzar a tener éxito sufrió el periodo más duro y grave de depresión que recuerda. "Fue en el año 1999-2000 y fue muy duro. Estuve mal un año y medio y eso sí que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, a nadie. Eso es no tener esperanzas, no tener nada. Lo único que quieres es estar en la cama", ha dicho emocionado al presentador del espacio.

El modisto cree que la salud mental es la gran cuenta pendiente de la sanidad y ha relatado que no entiende por qué hablar sobre un episodio de depresión severa donde has estado "fatal" continúa siendo un tabú. "Porque me has preguntado tú, pero esa parte de mi vida la tengo borrada. En ese momento me apoyaron mi pandilla de amigos, aunque he perdido a uno de ellos. Ojalá me esté viendo y podamos hacer las paces", ha explicado Lorenzo Caprile, haciendo un llamamiento a ese colega con el que está enfadado porque cree que el motivo de su disputa es un pique sin importancia. "Quiero darle un abrazo y pedirle perdón. Lo he intentado pero no hay manera", ha añadido el diseñador.

El diseñador de moda también ha reconocido que si pudiera dar vuelta atrás y cambiar un aspecto de su vida lo que haría sería no dedicarse a esta industria. "Todos los días me echo en cara que ojalá me hubiera dedicado a otra cosa", ha confesado Lorenzo Caprile, que también ha dejado claro que prefiere estar cómodo a ir glamuroso. "Llevo 40 años en la moda y los que nos dedicamos a esto vamos cubiertos, ni siquiera vestidos porque vamos de aquí para allá todo el día", ha comentado al chef.

