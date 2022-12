Una boda, cumpleaños, vacaciones... los últimos actos de Isabel Preysler en solitario

Tras casi ocho años juntos, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han tomado la decisión de romper su relación, tal y como anuncia la revista ¡HOLA! en su nuevo número. Estos últimos meses no habían sido fáciles, según señalan fuentes cercanas, y la convivencia se había vuelto complicada debido a sus diferentes trabajos. Isabel está convencida de que ha tomado la decisión correcta. Lo que quiere es tener una vida familiar tranquila, sin sobresaltos, sin discusiones ni problemas. La última vez que les vimos en público fue el pasado día 15 de diciembre, cuando fueron fotografiados saliendo por separado del Hotel Ritz de Madrid después de asistir una fiesta.

Lo cierto es que la vida social de Isabel ha sido menos intensa de lo habitual en estas últimas semanas, pero es algo que había pasado desapercibido, principalmente porque toda la atención estaba centrada en la mediática ruptura de su hija, Tamara Falcó. Sin embargo, sí que ha acudido a algunas citas importantes.

Es el caso de la espectacular celebración que organizó Alberto Alcocer por su 80º cumpleaños. El empresario reunió a más de 400 personas de todos los ámbitos de la sociedad española que acudieron al restaurante Quinta del Pardo (Madrid) para acompañarle en este día tan señalado. Isabel Preysler, que acudió en solitario, lució un vestido malva de The 2nd Skin Co. Buena amiga de la pareja desde hace muchos años, acudió acompañada por José María Amusátegui, expresidente del Banco Central, y su mujer, Amalia de León.

El 17 de diciembre volvió a vestirse de gala para el 'sí, quiero' de su gran amiga y estilista Cristina Reyes, que protagonizó una de las bodas más elegantes y espectaculares de la temporada. Han forjado una bonita amistad a lo largo de todos estos años y decidió acudir con sus hijas Tamara y Ana, derrochando elegancia con un llamativo traje-abrigo de color morado firmado por el diseñador gallego Jorge Vázquez.

Días antes, Isabel fue una de las invitadas a la espectacular y exclusiva gran fiesta Moët Chandon Effervescence que tuvo lugar el 30 de noviembre en el Palacio de Cibeles, en Madrid. Junto a grandes personalidades del mundo de la moda, el cine, la gastronomía o el deporte, como Diane Kruger, Victoria de Marichalar, Blanca Suárez o Raúl González. En esta ocasión su acompañante fue Ana Boyer y, de nuevo, Isabel fue una de las más elegantes de la noche con un total-look negro compuesto por un top semitransparente y falda con maxicinturón.

Antes de terminar el año, Isabel Preysler hizo un viaje mágico, de esos que nunca se olvidan. Con motivo del 41º cumpleaños de Tamara Falcó, hicieron las maletas y pusieron rumbo a las islas Maldivas, donde disfrutaron de una escapada familiar en la que también se encontraban Ana Boyer y Fernando Verdasco con sus hijos: Miguel, de tres años, y Mateo, de dos. "Ha sido un sueño hecho realidad y una forma totalmente distinta de celebrar mi cumpleaños", dijo emocionada la marquesa de Griñón.

La familia es lo más importante para Isabel Preysler y, aunque estas fiestas navideñas están siendo muy diferentes, su casa siempre ha sido un refugio para su gran familia que está repartida por el mundo y este año no iba a ser una excepción. Ha disfrutado de la Nochebuena y la Navidad en su residencia de Puerta de Hierro, acompañada de Tamara, Ana, Fernando y los niños. "Ahora lo que más me gusta es ver cómo mis nietos disfrutan de ellas (...) Me encargo de preparar los menús y de toda la organización de la fiesta navideña, que, siendo tantos, no es poca cosa", dijo en ¡HOLA! recientemente.