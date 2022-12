Así ha celebrado Tamara Falcó su cumpleaños en las Maldivas junto a Isabel Preysler y Ana Boyer

Isabel Preysler ha disfrutado con sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer, de una escapada familiar a las Islas Maldivas. Lo que no sabía la marquesa de Griñón es que en este edén de sol y playa su madre y su hermana le habían organizado una gran fiesta por su 41 cumpleaños. "Mi equipo de ensueño, me tenían preparado esta gran sorpresa de celebración de cumpleaños", escribía con una gran emoción Tamara junto algunas bonitas fotografías en las que se podía ver que le habían agasajado con una deliciosa cena, con tarta de chocolate incluida , a la luz de las velas en la orilla del mar.

Madre e hijas han lucido muy guapas y conjuntadas con vestidos tipo caftán, muy en tendencia e ideales para combatir las altas temperaturas sin perder el estilo. Mientras que Tamara apostaba por un traje rojo firmado por Silvia Tcherassi, Ana e Isabel se han decantado por diseños con estampados de inspiración étnica. Además, las tres han seguido la moda del clean look, que se basa en no llevar maquillaje, o si se lleva de manera muy sutil, y el pelo recogido resaltando la belleza natural de cada uno.

Por supuesto, a esta celebración también han acudido su cuñado, Fernando Verdasco, y sus dos sobrinos, Miguel, de tres años, y Mateo, que va a cumplir dos este mes de diciembre. Los pequeños son una de las grandes alegrías para la empresaria, y, siempre que le es posible, los niños no viven en España sino en Qatar donde el tenista y Ana tienen fijada su residencia habitual cuando el deportista no se encuentra compitiendo, le encanta pasar horas de diversión y juegos junto a ellos. En esta ocasión, quién no ha estado presente ha sido Mario Vargas Llosa que no ha viajado hasta este paradisíaco enclave del Índico.

La familia está siendo el gran soporte de Tamara en estos últimos meses de su vida tan delicados. Cabe recordar que la que fuese ganadora de Masterchef Celebrity puso fin a su compromiso con Iñigo Onieva, con el que llevaba saliendo dos años, debido a que se publicaron vídeos del ingeniero besando a otra mujer. Desde entonces, la hija del fallecido Carlos Falcó se ha centrado por completo en disfrutar de sus seres queridos, así como en su fé católica y en sus numerosos proyectos profesionales, muchos de ellos relacionados con el mundo de la gastronomía como la apertura de un restaurante en su finca El Rincón.

Escapada de ensueño

El lugar donde Isabel Presyler y sus hijas han desconectado de la rutina ha sido el lujoso Naladhu Private Island, considerado el cuarto mejor resort del mundo por los premios Conde Nast Traveler Reader's Choice. Un complejo compuesto por veinte casas individuales que ofrece todo tipo de actividades a sus visitantes, desde cruzar el océano Pacífico en un crucero hasta relajantes sesiones de spa y masajes. Sin duda, una oferta vacacional personalizada con todo lujo de detalles que ha seducido a numerosos rostros conocidos con anterioridad, como Bill Gates o la modelo Vanesa Lorenzo y su pareja el exfutbolista Carles Puyol.

