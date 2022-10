Tamara Falcó reaparece sonriente y volcada en su fe tras peregrinar a Lourdes

Tamara Falcó sigue encontrando refugio en la fe en esta etapa tan delicada de su vida. En la tarde de este miércoles, la marquesa de Griñón ha sido la encargada de dar el pregón del Domund 2022. Sin dejar de sonreír ni un solo instante, la hija de Isabel Presyler ha expresado a través de su discurso cómo sus creencias la han ayudado a encontrar la paz y a convertirse en la mujer que es actualmente.

Este acto tan significativo ha tenido lugar justo después de regresar de su voluntariado en Francia con la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid, unas imágenes que ¡HOLA! te ha mostrado en exclusiva. Una peregrinación de la que ha declarado haber vuelto "feliz". ¡No lo voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas!. Precisamente, una de las personas con la que la ganadora de Masterchef Celebrity ha compartido esta maravillosa experiencia fue Natalia Onieva Segovia, familiar de su exnovio Iñigo Onieva.

Cabe recordar que todos estos compromisos asociados con la Iglesia no son una manera de desinhibirse de su complicada situación sentimental, sino que todos ellos estaban previstos mucho antes de que la infidelidad del empresario saliese a la luz, motivo por el que puso punto y final a su relación. De esta manera, demuestra que tiene las riendas de su vida y no está dispuesta a que nada ni nadie le impida llevar a cabo sus planes tal y como estaban previstos.

Precisamente, según ha podido conocer ¡HOLA! Tamara no está dispuesta a cambiar su opinión con respecto a su decisión y aunque el diseñador de coches ha intentado volver a tener contacto con ella para así intentar arreglar las cosas y retomar su noviazgo, la hermana pequeña de Enrique Iglesias ha cortado todo tipo de relación con él, e, incluso, ha llegado a cambiar su número de teléfono para no ser localizada. Precisamente, en México, en su intervención en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias, quiso hacer referencia al que fue durante dos años su pareja asegurando que no le guardaba ningún odio, sino que más bien sentía pena por él.

Iñigo también quiere recuperar la normalidad

Por su parte, el ingeniero también ha puesto tierra de por medio tras este terremoto que ha sacudido los cimientos de su mundo y ha pasado unos días de desconexión en Turquía junto a su madre, su mejor apoyo en estas últimas semanas. El empresario, que se ha mostrado públicamente arrepentido por sus errores, también explicó que su máximo deseo es el poder alejarse poco a poco del foco mediático y de las polémicas que le rodean para poder ponerse de nuevo al frente de sus negocios.

