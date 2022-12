Así se vivió desde dentro la exclusiva, elegante y navideña fiesta Moët Chandon Effervescence

Loading the player...

La gran fiesta Moët & Chandon Effervescence se ha celebrado con grandes personalidades del mundo de la moda, el deporte o la cultura como invitados; una larga lista de celebrities que no han dudado en reunirse un año más para brindar por el año nuevo y con los que hemos podido hablar sobre sus planes para las próximas fiestas o descubrir cuáles son sus propósitos por cumplir en 2023. En el Palacio de Cibeles, en Madrid, invadido por el glamour y el espíritu navideño, han asistido grandes estrellas como Diane Kruger y personalidades como Isabel Preysler, Victoria de Marichalar, Ana Boyer, Paula Echevarría o las hermanas Osborne luciendo increíbles looks para la ocasión... ¿Quieres ver cómo se vivió desde dentro la gran fiesta de Moët & Chandon Effervescence y lo que nos contaron sus invitados? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

