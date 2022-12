Eva González, en su primera Navidad tras romper con Cayetano, cuenta cómo celebra estas fechas con su hijo

Eva González está viviendo una Navidad muy diferente debido a su separación de Cayetano Rivera. Pese a ello, la presentadora adora estas fechas tan entrañables y disfruta de todas las tradiciones con su hijo, el pequeño Cayetano, de cuatro años. Así lo ha revelado en un breve cuestionario con Antena 3, cadena a la que está unida profesionalmente desde 2018. "Yo soy muy navideña. Me gustan todas las tradiciones. Me gusta esconder el elfo, me gustan los Reyes Magos, me gusta Papá Noel, me gusta el árbol de Navidad, las luces... ¡Me gusta la Navidad!", ha declarado con una gran sonrisa.

La sevillana, de 42 años, hablado en primera persona sobre estas fiestas, evitando pronunciar un nosotros que pudiera relacionarla con el torero. "Soy muchísimo más de los Reyes Magos que de Papá Noel, pero como Papá Noel también trae regalitos... se le acepta", ha dicho. También ha contado que es fan de la película Love Actually y que si tuviera que elegir entre Mariah Carey o Rapahel se quedaría con el artista de Linares y su emblemático Tamborilero.

De quien sí ha hablado es de su hijo y de las tradiciones que comparten estos días. "El niño y yo cogemos así las galletitas, sus favoritas, porque cree que también serán las favoritas de los Reyes Magos", ha dicho al hablar sobre la noche de Reyes. "Aunque a su Rey Mago favorito, que es Baltasar, le suele dejar dos galletas. A los demás, una. Y a los camellos les dejamos leche", ha añadido entre risas. El cuestionario de la presentadora ha terminado con la pregunta de cuál es su villancico preferido y ella, sin pensárselo dos veces, ha respondido cantando y acordándose, una vez más, del pequeño. "Yo canto mucho con el niño el de Ande, ande, ande La Marimorena".

Tal y como adelantó la revista ¡HOLA! en exclusiva, Eva y Cayetano viven separados desde hace meses y no tienen intención de reconciliarse. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre su situación sentimental. Sin embargo, los pasos que van dando les alejan cada vez más. El torero ha celebrado la Navidad con su hijo y con su hermano Kiko. También con sus sobrinas Ana y Carlota, como se observa en esta foto. La presentadora, haciendo gala de su habitual discreción, no ha publicado ninguna imagen de estos días.

Todo apuntaba a que la separación de Eva y Cayetano no iba a ser complicada. "Aparentemente no había ningún impedimento para que el divorcio no se llevara a cabo porque no tienen nada económicamente en común, solo una pequeña parcela", dijo Marisa Martín-Blázquez en El programa de Ana Rosa. Sin embargo, "parece que no terminan de llegar a un acuerdo debido al hijo que tienen en común, con el tema de la custodia". Además, según aseguró la periodista, "me califican que la relación entre ellos, de forma literal, es muy áspera".