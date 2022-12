¿En qué punto está la relación de Jorge Pérez y su mujer?

Jorge Pérez continúa sin pronunciarse públicamente desde que abandonara los platós de televisión tras la filtración de los vídeos en actitud cariñosa con Alba Carrillo. Y, aunque hace unas semanas se le pudo ver con su mujer, Alicia Peña, en Palencia y en todo momento los dos han transmitido su intención de seguir adelante como pareja, el duro trance por el que han pasado y el silencio que mantienen hace que surjan las dudas en torno a ellos. ¿Están Jorge y Alicia juntos?

Coach, madre de 4 hijos y su gran defensora en 'Supervivientes': así es Alicia Peña, la mujer de Jorge Pérez

Según Isabel Rábago, sí, "están juntos", pero que él ahora mismo se encuentra en Madrid y ella, en Palencia. El motivo por el que están en ciudades diferentes sería, tal y como ha detallado la periodista este viernes en ‘El programa de Ana Rosa’, porque Jorge iba a hablar con sus abogados en relación al asunto de Alba Carrillo.

Aunque estaba previsto que Alicia viajara con él, tendría un delicado estado de ánimo que le impidió meterse en el coche para ir hasta Madrid. Algo más que comprensible, teniendo en cuenta que el exguardia civil visionaría junto a su abogado todo lo que se ha dicho sobre él tras el presunto affaire, contenido que podría hacer más daño aún a su mujer en caso de escucharlo. En cualquier caso, Rábago cree "que les ha venido bien estar unos días separados".

La pareja se habría mantenido junta en medio del huracán que, por otro lado, aún podría ser mayor si Marta López cumple su advertencia. La gran hermana habría asegurado que tiene guardados una serie de mensajes de Jorge Pérez que podrían ponerle en una situación aún más difícil y que podría hacer públicos si es demandada por Jorge Pérez, algo que este se estaría planteando.

Alba Carrillo revela el mensaje de apoyo que le ha dado su hijo tras toda la polémica surgida con Jorge Pérez

El ganador de Supervivientes de 2010 se estaría planteando demandar tanto a Marta López como a Alba Carrillo por haber desvelado que estuvo con la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López en casa de la primera. "De momento no hay interpuesta ninguna demanda", según Isabel Rábago, que asegura que "Jorge está hecho polvo, muy delgado" hasta tal punto que le recuerda a su estado físico cuando llegó del reality de Telecinco tras meses sin comer apenas.

"Yo no tengo miedo a que salga ningún mensaje, pero hay que contextualizarlos y explicarlos", continúa la periodista. "Se ha hablado de muchos mensajes sin explicar los contextos, que siempre son necesarios. No dudo de Marta, ni de Jorge ni de Alba; cada uno te cuenta su historia, pero, de momento, a Jorge no se le ha escuchado".