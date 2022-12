Vicente Vallés cuenta cuál es su sueño profesional frustrado

La trayectoria de Vicente Vallés es una de las más seguidas y admiradas del mundo de la comunicación. El presentador de Noticias 2 (informativos de Antena 3), ha logrado el sueño con el que fantaseaba siendo solo un niño: ser periodista. Desde pequeño tuvo claro que su futuro estaría ligado a esta profesión en la que hoy es un referente, pero aunque aunque no ha dejado de encadenar éxitos laborales, hay un sueño que no ha podido alcanzar a pesar de tenerlo muy cerca en sus inicios. Durante su visita al plató de El Hormiguero ha confesado que siempre se quedó con ganas de cubrir una copa del mundo. “Yo hice información deportiva cuando era muy joven y me encantaba. Tuve la suerte de cubrir unos Juegos Olímpicos de invierno y fue curioso porque no sabía nada de deportes de invierno, así que me preparé mucho y aprendí bastantes cosas sobre los deportes de invierno y pude cubrir los Juegos Olímpicos de Calgary en Canadá. Dejé de hacer información deportiva porque quería hacer otras cosas, pero me quedé siempre con las ganas de haber cubierto un Mundial”.

Precisamente su profesión fue uno de los temas que hablaron durante el espacio para contar cómo afronta la presión de las críticas. “Ahora la presión es que algunos te insulten y otros te amenacen (…) A mí me encanta cuando, de vez en cuando, me llega una crítica que está bien fundamentada, porque consigues aprender sobre eso. Cuando alguien se limita al insulto, el insulto no te aporta nada, y eso pasa porque igual no le ha gustado. Hay más gente a la que ver, no hace falta que nos vea a nosotros” recalcó, en referencia a quienes no les gusta su estilo. También detalló qué compañeros le han dado buenos consejos para su trabajo: “Matías Prats y Carlos Alsina me han dado los mejores consejos en el mundo de la televisión y del periodismo”.

Hizo también una referencia a su mujer Ángeles Blanco, su rival en informativos Telecinco, refiriéndose a las cenas de Navidad que organiza la cadena. Recordemos que fue durante una de estas celebraciones cuando ocurrió el affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez que tantos titulares ha acaparado en los últimos días. Este año también el periodista participará en una celebración de este estilo. “Lo que pase después ya no se sabrá” explicó con simpatía.

En la reciente participación en el programa del futbolista Joaquín, Vicente se refirió a esta “rivalidad” con su mujer Ángeles Blanco. “No coincidimos en pantalla casi nunca, pero a veces sí porque a ella le toca presentar algún informativo por la noche y entonces coincidimos. Nos gastamos bromas sobre qué noticias vamos a contar y nos reímos”. Explicó que, aunque siempre hay un “vencedor” en lo que se refiere a las audiencias, ambos se alegran por los logros del otro pues forman un gran equipo. Tienen un hijo, Daniel, de diez años, que se suele mantener neutral en lo referente a la profesión de sus padres. "Tenemos un niño pequeño y él suele ser bastante diplomático y dice que nos ve a los dos, pero en realidad no nos ve a ninguno porque no le interesan las noticias todavía", comentó entre risas.