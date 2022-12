Hablamos con Carla Suárez tras anunciar que espera su primer hijo con la futbolista Olga García

Todo el que tiene la fortuna de conocer a Carla Suárez y seguir sus pasos de cerca sabe que la profesionalidad, el optimismo y la humildad son valores que caracterizan su forma de ser y de afrontar la vida. Lo demostró a lo largo de su trayectoria profesional en las pistas, una impecable carrera de la que se despidió entre ovaciones tras representar a España en la Billie Jean King Cup ante Eslovaquia y después de haber superado un linfoma de Hodgkin que le fue diagnosticado durante el verano de 2020. La canaria, que puede presumir de haber llegado a ocupar la sexta plaza del ranking mundial de tenis femenino, está de enhorabuena, pero, en esta ocasión, la celebración tiene lugar en el plano personal, pues está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, la futbolista Olga García, con quien mantiene una relación sentimental desde julio de 2016. Ambas, deportistas de élite -Olga, de 30 años, todavía en activo como delantera del DUX Logroño de la Segunda División de España y con una extensa carrera que le ha llevado a ser internacional por España 34 veces- esperan la llegada al mundo del bebé, del que la extenista, de 34 años, está encinta desde hace 12 semanas.

"Una nueva etapa que nos apetecía mucho vivir. ¡Vamos a ampliar la familia! Ilusionadas y felices por afrontar este gran momento. Muy pronto seremos uno/a más", han confesado en sus perfiles, donde juntas suman cerca de 200.000 seguidores. Hablamos con Carla Suárez, que nos revela algunos de los detalles más especiales del dulce momento que atraviesa.

Este año que entra viene cargado de nuevas metas, pero la más especial es que en junio darás la bienvenida al mundo al bebé que esperas. ¿Cómo afrontas esta etapa como madre primeriza?

Es cierto que aún me quedan semanas de embarazo, pero lo que piensas es en disfrutar de esta fase y sobre todo que el bebé siga bien semana tras semana, que es lo importante. Al final, cada vez que vas a una ecografía tienes esos nervios de saber si todo sigue bien, si el bebé sigue creciendo sano. Para mí eso es lo importante, pero estoy muy contenta de vivir esta experiencia única, que además es una experiencia primeriza y que pasa en un periodo corto de tiempo.

¿Qué es lo que más te ilusiona ahora que habéis decidido ampliar la familia?

Lo que más me ilusiona es poder compartirlo con Olga. Cuando uno toma la decisión de ampliar la familia, al menos en mi caso, es porque también hay alguien que te impulsa a tener ese sentimiento, esas ganas, y, además, mis padres van a ser abuelos primerizos... Eso me alegra a mí y a ellos, que también están muy ilusionados. Todos queremos que el embarazo vaya bien y estamos deseando poder conocer al bebé.

¿Cómo reaccionó vuestro círculo cercano al enterarse de la noticia?

En general, con mucha ilusión. Algunos no se lo esperaban y otros quizá sí porque sabían que habíamos iniciado el proceso para tener un bebé, pero a nuestro alrededor todos están muy emocionados, e incluso algunos soltaron una lagrimilla en algún momento. En realidad, son reacciones normales cuando se enteran porque has decidido ampliar la familia, viene un bebé en camino y, como te digo, es el primer bebé de mi familia y eso siempre es motivo de ilusión... Una noticia muy positiva y emocionante para todos.

Barcelona, Las Palmas, Logroño, Madrid… Todas estas ciudades son importantes para ambas por diferentes motivos, pero, ¿dónde os gustaría que naciera?

No te voy a engañar... Sinceramente, a mí me gustaría que naciera en Las Palmas, pero por un tema de logística quizá no sea posible. Aun así, en cualquier caso, va a ser bienvenido o bienvenida nazca donde nazca. Lo único que nos importa es que venga al mundo con buena salud y tanto Barcelona, como Logroño o Madrid son grandes ciudades donde dar a luz.

¿Cómo crees que reaccionará vuestra gatita Blue cuando vea al bebé por primera vez?

Eso es algo interesante y tenemos ganas de experimentarlo y vivirlo, pero es cierto que las primeras noches desde que estaba embarazada Blue dormía a los pies de mi cama, lo cual no es normal en ella, que suele acostarse siempre en su cama. Aunque su cama está en nuestra habitación, acostumbra a dormir ahí y las primeras noches de embarazo durmió a nuestros pies, como queriendo proteger algo. Yo creo que la reacción va a ser muy buena, pero es verdad que nunca lo sabes hasta llegado el momento.

¿Tenéis algún nombre pensado?

¡Sí! Tenemos los nombres pensados. En caso de que sea niña no hay problema porque lo tenemos muy claro, pero si es niño estamos dudando entre dos nombres, ahí tenemos un poco más de pelea. Espero que sea niña para no tener que pelearnos y estar las dos de acuerdo.

Ambas sois muy activas en vuestros perfiles sociales, donde compartís vuestras rutinas, hobbies y trabajos. En este aspecto, ¿mostraréis su carita o preferís preservar su intimidad?

Este tema todavía no lo hemos hablado, pero creo que sí, que mostraremos su carita tranquilamente y con toda la naturalidad del mundo. En ese sentido no tenemos ningún problema y creo que la gente que nos sigue y que nos rodea lo va a respetar al máximo.

El 23 es un número muy ligado al deporte por grandes figuras que lo lucieron y será el año que nazca el bebé. ¿Qué valores relacionados con la actividad física te gustaría inculcarle que hayas aprendido de tu carrera profesional?

Intentaremos darle la mejor educación posible, de igual forma que nos han trasladado tanto a Olga como a mi nuestros padres y abuelos, y enseñarle que todo empieza y se basa en el respeto, el cariño, el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio y, sobre todo, el luchar por tus sueños. Olga y yo hemos tenido la suerte de poder dedicarnos a lo que realmente nos apasiona y eso es lo que queremos transmitirle al bebé, que, se dedique a lo que se dedique en un futuro, le vamos a apoyar, eso sí, siempre haciendo hincapié en la importancia de valores fundamentales como el respeto y la educación.

¿A qué crees que es lo que más te va a costar renunciar en los próximos meses de embarazo?

Todavía no sé qué es a lo que más me va a costar renunciar porque de momento estoy viviendo un embarazo tranquilo y ahora mismo no tengo grandes responsabilidades laborales que impliquen preocupaciones. Lo que sí tengo claro es que va a tener que ver con la comida, porque me encanta disfrutar de platos como la tortilla, la ensaladilla... Son alimentos que ahora no puedo comer y se me está haciendo largo y duro en ese sentido.

Además del bebé que viene en camino, desde que te retiraste has emprendido nuevos proyectos. ¿Qué es lo que más te ilusiona desde que te despediste de las pistas en el plano profesional?

Ahora mismo tengo varios proyectos en marcha que, en gran parte, son acciones sociales que van dirigidas a ayudar a los demás. Siempre busco dar pasos que tengan un impacto positivo en las personas, me gusta que la gente se involucre para ayudar; también he colaborado con televisiones en torneos grandes... Pero mi objetivo es que todo parta de la intención de ayudar a los demás, en especial a las niñas jóvenes que están empezando a jugar y que tienen como meta dedicarse al tenis.

