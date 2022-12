Las significativas palabras de Cristiano Ronaldo tras su adiós al mundial

Entre lágrimas se marchaba Cristiano Ronaldo del campo tras la derrota de Portugal en cuartos de final en el Mundial de Qatar. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que mostraba al jugador en su momento más vulnerable, tras una competición en la que sus arranques de genio contra el seleccionador de su país le pusieron en el punto de mira. El deportista, de 37 años, se ha despedido así del sueño de alzar la copa con un mensaje en el que abre una incógnita más sobre su futuro, que sigue en el aire tras su salida del Manchester United. ¿Volverá a vestir los colores del país luso? Sus palabras podrían indicar que no. “Ganar una copa del mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño” comienza el jugador en un mensaje en sus perfiles sociales.

Explica que las cinco veces que ha disputado esta competición ha luchado por subirse al podium con todas sus fuerzas, sin renunciar a alzar la copa algún día. Este año, el enfrentamiento que tuvo con el entrenador portugués Fernando Santos generó no poca polémica y provocó que el jugador se sentara en el banquillo en varios partidos. El deportista se ha referido también así a todos los comentarios que se hicieron sobre su compromiso con el equipo. “Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país”.

“El sueño fue hermoso mientras duró... ahora hay que esperar que el tiempo sea un buen consejero y permita que cada uno saque sus propias conclusiones”. Su hermana Elma, en respuesta a estas palabras, ha reiterado que el jugador ha entregado su corazón a Portugal y para quienes le siguen esto se ha interpretado como un adiós al combinado portugués. Fue durante el partido de Portugal contra Corea del Sur cuando el entrenador decidió sustituir a Cristiano, una decisión que provocó el airado enfado del jugador. Tras este choque (se pudo ver al luso dirigiéndose de manera muy dura al seleccionador), en los dos siguientes partidos se sentó en el banquillo (en el que les enfrentó a Suiza jugó algunos minutos). Este comportamiento desató opiniones encontradas entre quienes le defendían y los que afeaban su reacción. Ha compartido además otro mensaje muy significativo que podría reflejar el estado en el que se encuentra: "Tres aspectos de la realidad: dolor, incertidumbre y trabajo constante".

El horizonte que se abre ante Cristiano Ronaldo y su familia se perfila difuso. Su marcha de Inglaterra era un hecho antes de que arrancara el Mundial, pero todavía no se ha pronunciado acerca de su próximo destino. Estados Unidos, Portugal, España o Arabia Saudita se han añadido a una quiniela que de momento no tiene ganador (por el momento ha desmentido su fichaje con el club saudí Al Nassr). En medio de esta incertidumbre, Cristiano cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Georgina Rodríguez, que no se ha separado de él en estas últimas semanas en Qatar, mostrando su enfado ante lo que consideraba un menosprecio hacia el esfuerzo del jugador. La modelo española ha enseñado además las imágenes más tiernas de los niños durante este periplo en el país, compartiendo por ejemplo las fotos de la pequeña Bella Esmeralda con la camiseta de Portugal.

