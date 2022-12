Activista, bailarina de pole dance y cantante: conoce a Gala Montes, la protagonista de 'Diseñando tu amor'

Diseñando tu amor ha irrumpido en las sobremesas de nuestro país, una telenovela mexicana moderna pero con los ingredientes de las de 'toda la vida': una gran historia de amor, los malos que tratarán de romperla... y el tamaño de estos villanos será proporcional al del obstáculo al que deben enfrentarse los enamorados.

En este caso son Claudio y Valentina, quienes tienen que hacer frente a todas las vicisitudes que el destino les depara. Estos papeles están interpretados por Juan Diego Covarrubias y Gala Montes, una joven actriz que, con tan solo 22 años, ya se ha convertido en una gran estrella de este género.

El éxito de Gala no es de extrañar ni es fruto de la casualidad ya que lleva actuando desde los seis años. Lo que sí fue por azar fue su llegada al mundo de la actuación: su primera oportunidad le surgió cuando acompañaba a su hermana a un casting, la directora se fijó en ella y le ofreció participar como actriz en el proyecto. Y ese fue su debut en el mundo de la interpretación en la sitcom La niñera.

Tras ese primer trabajo, la joven empezó a actuar en cortometrajes, teatro, películas y anuncios. A lo largo de su carrera, y a pesar de su juventud, han sido muchos los proyectos en los que se ha embarcado, destacando ficciones como Deseo prohibido, El señor de los cielos, Mi familia perfecta, La otra cara del alma o UEPA: Un escenario para amar, entre otras. Pero su trabajo no se reduce solo a la televisión y en 2010 daba el salto a la gran pantalla con la cinta De día y de noche.

En 2020, con veinte años, le llegaba su primer papel como protagonista de la mano de la serie juvenil La mexicana y el güero. Después, sería el turno de Diseñando tu amor, con la que está triunfando por todo el mundo. Una telenovela donde da vida a Valentina, una joven muy luchadora que crece en el seno de una familia pobre. Por circunstancias de la vida y un fuerte desengaño amoroso, ella y su hermana Nora (Ale Müller) se trasladan a la ciudad, lugar donde cumplirá su sueño de dedicarse al mundo de la moda aunque lograrlo no será un camino de rosas.

Gala Montes compagina su trabajo como actriz de éxito con su faceta solidaria en la lucha contra el cáncer de mama. Una grave enfermedad que le ha tocado vivir de cerca ya que, en 2015, su madre fue diagnosticada con esta dolencia y ahí comenzó su compromiso con esta causa. Crista se sometió a una mastectomía y cuando parecía que todo iba bien, dos años después, le encontraron cáncer en el otro pecho, algo de lo que también se recuperó tras someterse de nuevo a la misma operación y a quimioterapia.

La intérprete no se separó de su madre en ningún momento durante todo el proceso y fueron tiempos que la marcaron mucho. "Para mí significó un antes y un después. Logré separar todas las cosas que estaban en segundo plano y poner en primer lugar la salud de mi madre y mi salud mental también. Le di prioridad a nuestra unión, a nuestra relación", ha explicado en una entrevista para la versión mexicana de la revista Glamour.

El año pasado recibía un nombramiento muy especial como embajadora de la Fundación de Cáncer de Mama de México (FUCAM). La protagonista de Nos vemos, papá además de darle visibilidad a la enfermedad ha diseñado una colección de camisetas para recaudar fondos para la investigación y los pacientes. "Dijimos, hay que usar lo que nos pasó para hacer algo padre, para ayudar, para transmitir, concientizar y pasar el mensaje porque hay mujeres muy jóvenes", ha afirmado.

Gala no destaca tan solo en el arte de la actuación, sino que es una apasionada de la música, una disciplina que no se le da nada mal. Sin ir más lejos, es la encargada de ponerle voz al tema central de Diseñando tu amor. Se trata de Diséñame, una canción que interpreta a dúo de manera virtual con el fallecido Joan Sebastian, una colaboración que nació gracias al hijo del famoso intérprete mexicano, José Manuel Figueroa, que además fue quien dirigió a Gala en la grabación de la misma. Pero esta no es su única incursión musical, también hemos podido disfrutar de su talento en Cuando me quieras o Un amor a la medida, cuyos videos han alcanzado millones de reproducciones.

Una curiosa afición

Además de la música, entre los hobbies de la bella actriz también se encuentra el de viajar y uno muy especial: bailar pole dance, una disciplina donde el elemento principal es una barra vertical fija sobre la que el bailarín realiza su actividad. Algo para lo que, a tenor de las imágenes y vídeos que comparte, tiene una gran habilidad y que, tal y como ella misma ha explicado en sus clips, "le encanta hacer".

Con respecto a su vida sentimental, la intérprete de Espectro siempre ha sido muy hermética, dejando esa parcela privada fuera del ojo público. A día de hoy no se le conoce pareja, pero los rumores de un posible romance entre Gala y el actor argentino Horacio Pancheri mientras grababan La mexicana y el güero sonaron con fuerza debido a la gran química que ambos tenían y que llegaba a traspasar la pantalla. Una relación que fue negada por sus protagonistas.

"Sí me molesta porque son chismes y son mentiras y al final te ponen a ti en un lugar que no es. Yo he llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá, y a mis 20 años pues no”, explicó algo disgustada Gala en el programa mexicano Hoy.