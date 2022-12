Los proyectos al margen de TVE con los que Anne Igartiburu despide 2022

Anne Igartiburu despidió el 2021 con todos los españoles brindando desde la Puerta del Sol y sin embargo, este año lo hará en la tranquilidad de su hogar rodeada de sus seres queridos. Por primera vez en 17 años, la presentadora de Corazón no presentará las campanadas de Fin de Año de La 1, en su lugar lo hará Ana Obregón y los Morancos. De momento Igartiburu no se ha pronunciado sobre esta decisión, pero ya señaló que en caso de no ser elegida en la terna de presentadores lo celebraría en familia después de tantos años sin haber podido hacerlo.

Sus nuevos proyectos lejos de TVE

Al parecer los nuevos proyectos de la presentadora ligados a otras cadenas, no habrían sentado del todo bien en algunos sectores de Televisión Española. Todo comenzó con su participación en Mask Singer en Antena 3, al que le siguió el casting de la próxima entrega de Tu cara me suena en la cadena de Atresmedia. Tampoco ayudó el estreno de su nuevo programa en Telemadrid, 10 momentos, que ha renovado por una segunda temporada.

Ha sido un año de muchos cambios para la presentadora, que próximamente la veremos como concursante estrella de Tu cara me suena. Este nuevo proyecto supone un soplo de aire fresco a la carrera de Anne tras la suspensión del formato diario de Corazón en Televisión Española, aunque sigue siendo la encargada de presentar el programa del fin de semana, que, por el momento, se mantiene. Su programa fue sustituido por Hablando Claro, un magacín con reportajes en directo desde distintos puntos de España dirigido por Marc Calderó y Lourdes Maldonado.

Ante esta nueva propuesta, la presentadora vasca confirmó que participaría en este concurso, ya que lo podría compaginar con su programa de RTVE Corazón, que ahora solo se emite los sábados y domingos. "Cuando me llamaron, le dije que iba a mirar porque, precisamente, ya estoy libre entre semana porque ahora estoy los fines. Me ha encajado todo perfecto y vamos a ver", señaló en Vertele. "Más que participar es vivir de pasárselo bien con la experiencia. Claro, imagínate. Rodeada de profesionales, disfrazarte, imitar, cantar... Yo creo que va a estar muy bien, además aquí va en serio. No es lo mismo hacer un 'Telepasión' que 'Tu cara me suena'. Lo primero lo grabas, pero aquí hay que cantar e imitar en directo", decía ilusionada con el proyecto.

Volcada en sus hijos tras su separación

Además de su trabajo en televisión, Anne se dedica desde hace años al coaching, da conferencias sobre cómo comunicar desde la emoción a través de sus redes sociales y acaba de lanzar La Vida Empieza Cada Dia, un libro con 366 reflexiones del ámbito del bienestar emocional con ejercicios y menciones a grandes autores.

En lo que se refiere al plano personal, Anne Igartiburu compagina sus compromisos profesionales con su vida personal en la que está volcada en su papel como madre de familia numerosa. Después de separarse en febrero de 2021 de Pablo Heras-Casado, la presentadorase ha volcado en sus tres hijos, Noa, Carmen y Nicolás, -éste último es el único que es fruto de su matrimonio con el director de orquesta-, que se han convertido en gran apoyo y con los que brindará por el 2023.