Blythe Danner, madre de Gwyneth Paltrow, revela que lleva seis años luchando contra un cáncer oral: 'Tengo suerte de estar viva'

"Tengo suerte de estar viva", estas han sido las impactantes palabras con las que la actriz Blythe Danner ha revelado que en el año 2018 fue diagnosticada con un carcinoma adenoide quístico, un tipo de cáncer oral que se desarrolla en las glándulas salivales, que, por fortuna, ya se encuentra en estado de remisión. Una enfermedad que conocía muy de cerca, puesto que fue la que le costó la vida a su esposo, el director de cine Bruce Paltrow, cuando tan solo tenía 58 años. "Cuando recibí el diagnóstico, miré al cielo y le pregunté, ¿te sientes solo allí arriba?", ha declarado en una reciente entrevista con People sobre esta triste casualidad.

VER GALERÍA

Precisamente, fue la experiencia previa de su esposo lo que le permitió darse cuenta de manera precoz que los síntomas que estaba experimentado correspondían a este padecimiento, puesto que, mientras se encontraba rodando en la ciudad de Londres, la artista comenzó a sentirse mal lo que encendió en ella todas las alarmas. "Estaba muy mareada y me olvidaba de todo. Luego me noté un bulto en el cuello, justo en el mismo sitio en el que lo tenía Bruce". Pronto acudió a un hospital donde confirmaron el peor de sus presagios. Sin embargo, la estrella de Will and Grace prefirió ocultar la verdad a sus dos hijos, Gwyneth y Jake Paltrow, para que no volvieran a sufrir.

VER GALERÍA

Gwyneth Paltrow adora a Brad Pitt y confiesa lo que opina su marido de esta relación con su ex

Gwyneth Paltrow compara el comienzo de su hija en la universidad con el momento de dar a luz

Gwyneth, que también ha intervenido en esta emotiva entrevista con la revista estadounidense, ha asegurado que cuando supo toda la verdad en su mente se dibujaron los fantasmas del pasado. "Fue aterrador. Lo sentí como algo totalmente espeluznante porque era algo casi idéntico a lo que le había pasado a mi padre". De la misma manera, ha definido a su madre como una mujer "fuerte y valiente", que ha hecho frente a un proceso de recuperación muy duro, compuesto por varios ciclos de quimioterapia, radioterapia y una operación quirúrgica para extraer el tumor, siempre con una sonrisa en la cara y mirando el futuro con esperanza y optimismo.

VER GALERÍA

Una dolencia que también ha servido para que la protagonista de Los padres de él reflexione sobre la vida que ha construido. "Creo que todos nos hemos vuelto, de alguna manera, un poco más fuertes. Todo es complicado, la enfermedad, la vida que ya no es igual desde que no está Bruce. Pero he tenido una carrera maravillosa, unos hijos estupendos y un marido lleno de amor. Y por todo ello, estoy agradecida".

VER GALERÍA

Su faceta más solidaria

Como manera de rendir homenaje a Bruce, en el año 2005 Blythe se convirtió en la embajadora de la Oral Cancer Foundation, una organización benéfica que recauda fondos para la investigación y para ayudar a los enfermos a costear sus tratamientos. Una labor que no ha abandonado ni en los peores momentos. Ahora, da su testimonio para dar visibilidad a la enfermedad y concienciar a la población sobre la importancia de la detección temprana.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt recuerdan su noviazgo y expresan lo mucho que se quieren

¡Idéntica a su madre! Gwyneth Paltrow y Chris Martin, muy orgullosos en la graduación de su hija Apple, de 18 años