Gwyneth Paltrow compara el comienzo de su hija en la universidad con el momento de dar a luz

Apple, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, comienza la universidad y su madre no puede evitar expresar lo que siente al ver partir a su hija mayor. La actriz y fundadora de Goop ha reflexionado sobre esta etapa tan decisiva por la que todos los padres antes o después tendrán que pasar y la compara con el mismísimo instante de "dar a luz". "Sé que esto suena loco, [pero] se siente casi tan profundo como dar a luz", señala la protagonista de Shakespeare, enamorado, que habla con franqueza para Sunday Morning de la CBS acerca de este sentimiento con el que muchos padres pueden identificarse al ver cómo sus hijos comienzan esta etapa universitaria.

-Gwyneth Paltrow revela que estuvo a punto de morir cuando dio a luz a su hija Apple

'Chris Martin es mi familia y lo amo'

Paltrow, madre de Apple, de 18 años, y Moses, de 16, junto a su exmarido Chris Martin, no ha dado más detalles sobre qué universidad han elegido para su hija, pero sí de lo emocional que ha sido vivir este hito en su hogar. Desde que Paltrow y Martin anunciaron su separación junto al término "conscious uncoupling" dejaron claro que no iba a ser una separación al uso, porque sobre todo y por encima de todo tiene dos hijos. Y una vez más Gwyneth ha manifestado la buena sintonía que existe entre ambos. "Él es absolutamente mi familia y lo amo", señaló durante la entrevista. "Él haría cualquier cosa por mí. Yo haría cualquier cosa por él. Y él haría cualquier cosa por nuestros hijos. Realmente nos comprometimos a querer que nuestros hijos salieran tan ilesos del divorcio como fuera posible". Y así lo han logrado, convirtiéndose en una feliz y modern family junto a las respectivas parejas de ambos: Dakota Johnson, novia del líder de Colplay, y Brad Falchuk, marido de Paltrow desde septiembre de 2018.

Gwyneth se ha enfrentado a esta etapa tan decisiva para su hija Apple días antes de cumplir 50 años, mañana 27 de septiembre soplará las velas de su tarta. La intérprete asegura que a medida que pasan los años ella va aceptado su piel y sus arrugas y ha escrito un ensayo sobre el envejecimiento que no ha dejado a nadie indiferente. En él cuenta cómo "aceptó su cuerpo y dejó de lado la necesidad de ser perfecta". Y por otro, habla sobre reconocer sus errores del pasado, aprender a establecer límites y sus esperanzas para el futuro.

-Gwyneth Paltrow reflexiona sobre su 50º cumpleaños con una espectacular foto en bikini

Ante esta señalada fecha, Gwyneth recuerda cómo fueron los 50 cumpleaños de sus padres. El 50 cumpleaños de su madre, Blythe Danner, se celebró en el restaurante Michael's en Los Ángeles en febrero de 1993, y recuerda que "la cena estuvo deliciosa" y "el buen vino fluyó". "Se pidió a todos que contribuyeran con un poema en lugar de un regalo típico", explicó y recueda que hubo momentos de risas escandalosas, pero también de lágrimas de felicidad. "Recuerdo a mi madre llena de vida y alegría por las muestras de amor en poemas maravillosos, sentidos, a la par que desordenados que le leyeron".

En noviembre de 1994 Paltrow y su hermano menor, Jake Paltrow, viajaron a la isla de Nevis para celebrar el cumpleaños de su padre, Bruce Paltrow. Además del clima 'gris e inusualmente frío', podía decir que su padre estaba pasando por algo, pero no podía entender por qué. "Dijo que estaba "bien", pero lo encontré tragado por algo: se sentía privado, sin ancla de alguna manera. Fue inquietante", cuenta. "Él no podía abrazar el hito, esta marca del paso del tiempo. Quizás de algún modo sabía que sería su última década". El padre de Paltrow tenía 58 años cuando murió por complicaciones de cáncer de garganta y neumonía en octubre de 2002.

'Mis hijos son el mayor logro de mi vida'

La actriz compara cómo para su madre cumplir esta edad fue la culminación de lo maravilloso, mientras que para su padre, un culmen de penas. Por ello no deja de pensar en sus hijos, "que ahora tienen la edad suficiente para recordar este 'gran' cumpleaños". 'Quizás su recuerdo no sea que yo estaba únicamente eufórica, ni lamentando las cosas que perdí o no llevé a buen término". "Espero que puedan sentirme y que sepan que soy buena de cabo a rabo, aunque a veces no lo sea. Que mis sentimientos de arrepentimiento y mis errores puedan actuar como andamiaje para lo que construyo a partir de ahora. Y que ellos son el mayor logro de mi vida".