La gran noche de Ryan Reynolds con una embarazadísima Blake Lively y la 'pulsera de la suerte' de sus hijas

Ryan Reynolds se convirtió en el protagonista indiscutible de la 36º edición de los Premios Anuales de la Filmoteca Estadounidense que se celebraron en el Hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills (California). El actor canadiense fue el homenajeado de este año y vivió, sin duda alguna, una de las noches más emotivas de su carrera. Como no podía ser de otra forma, el protagonista de Deadpool estuvo acompañado de su flamante esposa, la también actriz Blake Lively, que mostró su avanzado embarazo.

Parece que a los actores les queda muy poco para dar la bienvenida a su cuarto hijo, que todavía no sabemos si será niño o niña. La actriz de Gossip Girl estaba sensacional con un maxivestido de Ralph Lauren y espectaculares joyas de Lorraine Schwartz. Feliz y muy sonriente, Blake quiso estar al lado de su marido para celebrar este nuevo éxito que llega poco antes del nuevo miembro de la familia, que se sumará a las pequeñas James, de siete años, Inez, de seis, y Betty, de tres.

En el homenaje a Ryan, la protagonista de El secreto de Adaline o The Shallows quiso tomar la palabra para dedicarle unas preciosas palabras. En su discurso, Blake alabó el "corazón, filantropía, humor, integridad" de su marido y aseguró que tiene "una ética de trabajo inigualable", además de hacer referencia al amor incondicional que tiene por su familia.

"Ahora yo soy su hogar y nuestras niñas son su hogar. Aunque tenga que cruzarse todo el mundo o volver de una reunión al otro lado de la calle, siempre vuelve a casa". "Manchado de barro, de sangre, con cicatrices protésicas, trajes de superhéroe, zapatos de claqué o maquillaje de payaso... papá siempre vuelve a casa", dijo provocando el aplauso de todos.

Por su parte, Ryan hizo gala del humor que le caracteriza asegurando que: "Cualquiera que me conozca sabe lo mucho que me gusta una velada dedicada a mí por completo". El actor de películas como Enterrado, Linterna verde o La proposición también se puso serio y reconoció que "nunca me he tomado demasiado en serio a mí mismo". "Y es una paradoja bastante curiosa al ver que me hacen un homenaje en una entrega de premios con una organización tan prestigiosa como esta", aseguró sobre el escenario.

"Lo más importante es que puedo pasar mis días trabajando con mi colaboradora favorita, mi esposa Blake", añadió. En esta noche tan importante, el actor no pudo estar junto a sus tres hijas, sin embargo, las niñas se encargaron de que las tuviera muy presentes. "Mis hijas me hicieron estas pulseras", dijo orgulloso mostrándolas ante las cámaras de Access Hollywood. Además de su mujer y muchos amigos, el actor canadiense contó con el apoyo de su madre, Tammy Reynolds, que posó así de orgullosa con su hijo.

