El atrevido estilo premamá de Blake Lively: vestidos 'naked' y plataformas XL La protagonista de 'Gossip Girl' ha anunciado su cuarto embarazo con un look semitransparente de lentejuelas metalizadas

El anuncio de un embarazo siempre es un momento de expectación para la futura mamá, pero cuando se trata de las celebridades, el asunto va más allá de una llamada telefónica o una publicación en redes. Aquí, la moda juega un papel crucial. En enero de este año, Rihanna desató un furor sin precedentes por las calles de Nueva York con un imponente plumas fucsia, firmado por Chanel, que dejaba al descubierto la totalidad de su incipiente tripita, desvelando así la gran noticia y disparando las ventas de abrigos de ese color. El fenómeno no es nuevo: Blake Lively volvió a demostrarlo este jueves con el anuncio su nuevo embarazo... ¡Sobre la alfombra roja! La protagonista de Gossip Girl es una veterana en estas cuestiones, pues se encuentra a la espera de su cuarto bebé.

Su primer look premamá: una oda a Serena Van der Woodsen

La estrella hizo el emocionante anuncio de su cuarto embarazo en el evento World Women's Summit de la revista Forbes, donde la actriz presidió uno de los paneles de mujeres poderosas, aunque debemos admitir que no fue su intervención lo que más llamó la atención del público. La actriz optó por un minivestido semitransparente de aires 'retro' adornado con lentejuelas metalizadas y bordados de cuentas doradas, de Valentino, que se abrazaba a su creciente abdomen.

Los seguidores de Lively no tardaron en establecer comparaciones sobre el look, ya que recuerda inevitablemente al estilo boho-chic y ultrafemenino de su icónico personaje en la serie que la lanzó a la fama, la glamourosa Serena Van der Woodsen de Gossip Girl.

¡Que no falten los accesorios!

Si vas a a revelar al mundo tu embarazo con un deslumbrante diseño de lentejuelas, probablemente no tengas reparo en añadir incluso más brillo con tus accesorios. En el caso de la intérprete, reforzó esa estética setentera del vestido con unos pendientes de aro XL, un pañuelo blanco atado alrededor del cuello y los zapatos de plataforma más virales de 2022 que sumaron unos cuantos centímetros a sus imponente 1,77m de estatura.

Para el peinado, se decantó por diadema dorada que ciñó su melena hacia atrás y aportó un volumen incomparable al resto del pelo. Y será mejor que prestes atención a este look de belleza porque esta semana Zendaya aplicó la misma técnica en los Premios Emmy, también vestida de Valentino. ¿Coincidencia o tendencia?

La fórmula de Blake Lively para anunciar sus embarazos

En octubre de 2014, Blake Lively causó sensación con su primer look premamá en la entrega de premios God's Love We Deliver Golden Heart. Su elección, como podemos ver, no dista mucho del llamativo estilismo que lució este jueves, exactamente ocho años después. Se trata de un vestido nude ajustado, cortesía de Michael Kors, que marcaba su tripita y la bañaba en lentejuelas y brillantes. La mujer de Ryan Reynolds es embajadora de la moda premamá más arriesgada, que aboga por la sensualidad máxima sin pudor alguno.

